聖誕讚／超暖心！　火辣人妻們難忘這些聖誕禮物

瑞莎在2015年3月10日在臉書公布與當時男友Mike的親密合照，並開心留言，「我答應他了！」對外界公開喜訊。其實兩人之間有一段相當浪漫的戀愛故事，Mike原本是瑞莎粉絲，兩人2010年在女方經紀公司尾牙相遇，交換臉書後逐漸交往，兩人甜蜜的五年戀愛期，歷經短暫的一年分別，Mike卻不願放棄，始終深情守候，最後求婚被拒20次後，終於抱得美人歸。瑞莎婚後相當幸福，在2016年9月開心迎接女兒Nika的誕生。

2017年是演藝圈超多好事發生的一年，許多明星結婚與生子，更有好多辣到不行的女明星選擇為愛進入婚姻。令人超好奇，在聖誕節這樣的日子，她們與另一半之間最難忘的回憶是什麼？NOWnews獨家專訪到４位婚後依然辣翻天的嬌豔人妻，瑞莎、賴琳恩、王思佳以及劉雨柔，來看看她們心中最美好的聖誕回憶是什麼？



▲瑞莎與老公Mike、女兒Nika開心迎接聖誕節。（圖／瑞莎經紀人提供 , 2017.12.22）

提起心中最感動的聖誕節，瑞莎表示，「最感動的就是這兩年，去年因為有出生沒多久的寶寶，一看到她就覺得這才是最好的禮物。還有今（2017）年，終於全家都可以在一起慶祝，連狗狗都從烏克蘭來了。」她的心情相當愉悅，「今年對Nika來說，算是第一個真正的聖誕節，去年她還太小比較不懂事。她好愛聖誕樹、聖誕燈，對聖誕老公公也很好奇。」

瑞莎大方透露自己的聖誕禮物小秘訣，「我一定會送大家需要的東西，家人平常都知道我會喜歡或需要什麼東西。但我愛的人在身邊，一起健康才是最重要的。」提起今年的聖誕節亮點，她笑說，「今年很特別，我爸爸要穿聖誕老公公的衣服送禮物給大家。」她忍不住又補充一句，「我老公的身材不適合扮聖誕老公公。」語氣充滿濃濃幸福感。

最愛在聖誕樹下拆禮物 賴琳恩的甜蜜Star War

賴琳恩8日剛與老公陳乃榮在台北甜蜜辦婚禮，交往五年的他們在1月5日宣布登記結婚，成為2017年首對新人。賴琳恩曾在受訪時透露，她喜歡陳乃榮的原因，「他很乖很單純，感覺起來很容易被騙，我們很互補，我看起來很火辣，他看起來像乖寶寶，但私下完全相反喔。」詢問她印象最深的聖誕節禮物是什麼？她秒回，「我們很迷Star War，我送他一把凱羅忍的光劍。」



▲賴琳恩（左）跟陳乃榮最喜歡在聖誕樹下拆禮物。（圖／伊林娛樂提供 , 2017.12.22）

對於聖誕禮物，賴琳恩與陳乃榮有自己的「祕密儀式」，她透露，「聖誕節我們兩個人過，都不是只有一樣聖誕禮物，喜歡那種拆禮物的感覺，所以會準備很多樣禮物。那個時候他很喜歡《星際大戰》的凱羅忍，我好像送了三樣還四樣。」陳乃榮在一旁忍不住補充，「她送我《星際大戰》凱羅忍的那支光劍，1：1，貴得要命！」她直點頭，「超貴，非常貴。」據記者了解，光劍價格約五位數。

陳乃榮細數那次的聖誕節禮物，語氣帶著笑，「一個就是1：1的光劍，那真的超貴，收到的時候很開心；第二個就是凱羅忍的手機充電線；第三個是凱羅忍光劍的筷子。」賴琳恩幫忙補充，「還有一個是可以印出Star War字樣的烤麵包機，外型是黑武士的頭。」他作結，「總共四、五樣禮物。」兩人的好默契一覽無遺。



▲王思佳珍惜老公用心。（圖／王思佳提供 , 2017.12.20）

王思佳老公為愛跑透透 為她搶下全台最後一個

王思佳在2015年與圈外老公Joe爆出婚訊，在微博上被婚禮工作室流出求婚照，她隨即大方在臉書承認，並在2016年於台北W飯店舉辦盛大婚禮。婚後，王思佳偶爾會在臉書放閃曬恩愛，對老公甜蜜喊話。王思佳被問到兩人相戀以來，收過對方最暖心的聖誕禮物是什麼？她不假思索立刻秒回，「全台最後一個HERMES粉紅色手環。」

王思佳回憶，她收過最暖心的聖誕禮物是兩人還沒結婚時收到的，「想到那過程，我覺得非常感動。」Joe知道她喜歡粉紅色的HERMES手環，也知道她之前詢問過門市人員確定都缺貨，但是為了她，他依然決定全台跑透透，找尋他們之間的真愛奇蹟。王思佳說到這裡，語氣充滿甜蜜，「那時候他人生地不熟，來台灣陪我過聖誕節，又要自己想辦法坐車、上網，中文也不是說得非常好，所以還要自己截圖請人幫忙找。」



▲王思佳對於粉紅色情有獨鍾。（圖／王思佳提供 , 2017.12.20）

對於王思佳來說，這份禮物代表的不只是聖誕節溫暖，更有Joe來回奔波的心意，「因為太美了，我一直捨不得帶。而且，這是全台灣最後一個，所以它的尺寸比我平時戴的要再大一號，它其實有點大，我也怕把它弄掉了，可是它真的非常美。」收到禮物的瞬間，她簡直不敢置信，她本來以為Joe是在北京買的，沒想到竟然是自己跑遍台灣，一家一家找。

Joe送出禮物的當下，一直很希望她可以馬上戴起來，沒想到尺寸有點大，他難掩失望地說，「有點大妳還會喜歡嗎？要不要拿回去換別的顏色？可是店員說那是最後一個了。」王思佳超級喜歡他的這份心意，立刻回說，「不會不會，我不會拿去換，我很喜歡，一定會好好珍藏。」想到當時的情境，王思佳忍不住笑喊，「這是他的心意，我怎麼會去換呢？怎樣都要戴著它啊，像項圈一樣我都要想辦法戴。」她說出的話乍聽之下很逗趣，但細想卻非常有滋味。



▲劉雨柔難忘與老公度過的第一個甜蜜聖誕。（圖／劉雨柔提供 , 2017.12.20）

難忘第一個甜蜜聖誕 劉雨柔老公赴日相陪一周

劉雨柔與職業格鬥選手黃育仁今年6月登記結婚，她在受媒體訪問時，曾經透露兩人相戀前，她其實就偷偷注意老公了，更在工作時巧遇他，像個小粉絲臉紅心跳。婚後的劉雨柔，時常在臉書分享甜蜜點滴，更與老公一起奮鬥格鬥健身事業，夫唱婦隨相當令人稱羨。劉雨柔被詢問，老公黃育仁送她最暖心的聖誕禮物是什麼？她開心回答，「他送了我一個假期，還偷買我最愛的娃娃當禮物。」而那是他們之間第一個甜蜜聖誕節。

劉雨柔回憶當時的情景仍是相當有感，「去年聖誕節，因為那時候他長時間在泰國訓練，所以特地送我一個假期，在日本陪我一個禮拜，還偷偷買了我最愛的娃娃當禮物送給我。」黃育仁在格鬥場上是出了名的快狠準，要不是從劉雨柔的口中得知，外界很難想像原來他也有這麼柔軟的一面。劉雨柔在描述這個過程的時候，語氣超溫柔，一聽就是沉浸在愛河裡的樣子。



▲劉雨柔想要的很簡單，老公都懂。（圖／劉雨柔提供 , 2017.12.20）

她補充說明自己為何對於那段聖誕假期這麼看重，「那是我們的第一個聖誕節，旅費什麼的，我覺得不是重點，重點是他特地挪出了時間陪我過聖誕節，而不是讓我孤零零一個人。」想起那時候的聚少離多，她仍是記憶猶新，「當時我老公很少在台灣，可能回來不到半個月，就飛去泰國兩個多月，所以我們是聚少離多的狀態，因此有了這段假期，讓我心裡特別的感動。」因為相愛所以陪伴，劉雨柔在自己的愛情中，想要的其實很簡單，而這一點期待，黃育仁也確實接收到了。