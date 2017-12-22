不要過勞！反對勞基法修惡大遊行23日登場

五一行動聯盟發起的「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行，23日下午登場，在民進黨中央黨部集合，並遊行至立法院，向民進黨政府發出怒吼。勞團預告，勞工大遊行開始後，各界勞工團體將發起一連串的激烈抗爭行動，直到民進黨政府撤回勞基法修惡為止。

勞團強調，這部勞基法惡法一旦通過，「有幸」被勞動部指定到的雇主，要求勞工「連續工作12天不休息」將立刻就地合法化！雇主讓勞工在輪班班次轉換的兩個工作日中「輪班休息僅有8小時」，也自此合法化！雇主得以要求勞工一個月加班總時數增加到54小時！大幅度減少雇主給付勞工休息日加班費！特休假當年未休也可延後一年折現！這將是勞基法1984年通過以來最嚴重的改惡。也將會是學者口中貨真價實「退步一百年」的「過勞死版勞基法」！