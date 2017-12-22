不要過勞！反對勞基法修惡大遊行23日登場

五一行動聯盟發起的「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行，23日下午登場，在民進黨中央黨部集合，並遊行至立法院，向民進黨政府發出怒吼。勞團預告，勞工大遊行開始後，各界勞工團體將發起一連串的激烈抗爭行動，直到民進黨政府撤回勞基法修惡為止。
勞團強調，這部勞基法惡法一旦通過，「有幸」被勞動部指定到的雇主，要求勞工「連續工作12天不休息」將立刻就地合法化！雇主讓勞工在輪班班次轉換的兩個工作日中「輪班休息僅有8小時」，也自此合法化！雇主得以要求勞工一個月加班總時數增加到54小時！大幅度減少雇主給付勞工休息日加班費！特休假當年未休也可延後一年折現！這將是勞基法1984年通過以來最嚴重的改惡。也將會是學者口中貨真價實「退步一百年」的「過勞死版勞基法」！
勞團指出，民進黨至今不正視廣大勞工不滿與各界質疑，反而一再「幹話連連」。從「勞基法是越修越漂亮」、「月薪三萬，就當作是做功德」、「勞工抗議都是放錄音帶」……等等。行政院長賴清德、勞動部長林美珠、行政院發言人徐國勇還在行政院召開記者會，為惡質修法護航，謊稱修法後工時拉長也「只是例外」。
勞團呼籲各地勞工朋友假日一起站出來，告訴政府勞工不是錄音帶、抗議的勞工不是假勞工，反對血汗治國的政府！要求立院退回惡法！
遊行當日流程：
12:30-13:00 集合（民進黨中央黨部前北平東路上）
13:00-13:10 整隊
13:10-13:20 發表遊行主訴求
13:20-13:30 過勞行動劇（護理、工程、客運、物流、保全…修法後更爆肝）
13:30-13:40 過勞案例發言
13:40-13:50 青年世代發言
13:50-14:00 親子團體發言
14:00-14:10 移工代表發言
14:10-14:20 受打壓工會代表發言
14:20-14:30 整隊準備遊行出發
遊行路線：
民進黨中央黨部出發─北平東路─左轉中山北路─行政院─右轉忠孝西路─左轉重慶南路─左轉襄陽路─左轉公園路─右轉青島西路─右轉中山南路─左轉濟南路─立法院群賢樓。
遊行期間，「過勞功德會」將會於北平東路上擺香案提供「五雷轟鬼」符咒貼紙，供遊行群眾張貼於行政院、立法院四周。各勞工團體也將自製看板或道具，表達各行各業反對過勞、抗議勞基法修惡。此外，主辦單位也歡迎所有無工會保障的勞動者，可以各種形式、各種標語道具一起來參加遊行，表達對執政黨惡劣修法、話術治國的憤怒！