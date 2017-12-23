勞工大遊行前夕　彭淮南提到這本書

富邦集團董事長蔡明忠之前表示，台灣低薪是因為低物價的關係，彭淮南表示這個說法是錯的，這是「倒果為因」。

彭淮南20日主持任內最後一次例行理監事會議，他特地為受薪階級講話，指出台灣企業並沒有把成長果實分配給員工。從1990到2016年，受薪階級的報酬比重下滑超過7個百分點，但企業盈餘比重卻上升超過5個百分點。目前日、韓、新加坡等國，都有鼓勵企業加薪的政策。

抗議勞基法修惡的勞工大遊行今(23)日登場，中央銀行總裁彭淮南於遊行前夕，發表他力挺勞工的看法。

彭淮南說，目前勞資議價能力不對等，資本可以自由移動，但勞動力流動不易，因此勞力市場失靈是常態，加上全球化趨勢，導致勞工對資方的議價能力更顯薄弱。彭淮南呼籲政府要「有所作為」，支持基本薪資合理調漲，以保障低薪員工權益。

台積電董事長張忠謀曾表示「薪資是自由人力市場供需的產物，政府不必介入」，彭淮南不認同這項看法。他指出，自由人力市場不是「萬靈丹」，市場失靈才是常態。資方主導所決定的工資，絕對不是有效市場價格，在這種情況下「政府關心是對的」。

彭淮南表示，資本可以快速移動，但勞動力卻受到地域限制難以移動。他引述美國去年暢銷書《絕望者之歌》，指出美國「鐵鏽區」的白人，受限於地域阻礙無法自由移動，因此長期難以脫離底層生活，陷入惡性循環。

彭淮南說，「美國總統川普就是靠這些票當選的」，在民怨凝聚之際，他呼籲政府一定要有所作為。