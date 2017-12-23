長安國小舉辦幸福一日捐活動　讓幸福傳下去

汐止區長安國小師生今（22）日舉辦感恩聖誕節的活動，但今年特別不一樣，每個孩子個個當起聖誕寶貝，展現自己的愛，將自己準備的食物送給聖誕姊姊，讓她幫助全台需要的家庭，一同響應安德烈慈善基金會「幸福一日捐」活動。
長安國小校長張維中表示，現場募集到17箱食物，及善心人士響應捐助30箱燕麥片、米粉150包、肉醬120罐，及營養麵條160包，期望幫助多一點家庭溫暖度過寒冬；感謝安得烈慈善協會給小朋友們機會體驗「感恩、惜福，用愛送幸福」的聖誕氛圍，讓小朋友在歡樂慶耶誕的同時，也能珍惜現在身邊所擁有的一切。
安德烈慈善協會李冠瑩說，「以往都是小朋友們開心的拿聖誕禮物，今年換孩子們把自己準備的禮物放進耶誕姊姊的禮物箱，送給需要幫助的家庭，真心感受到長安親師生對社會滿滿的關愛與祝福！」
長安國小輔導主任張育綾指出，看到長安學子一個一個充滿喜悅與幸福將禮物放入聖誕大姐姐的禮物箱中，從中學習珍惜現在、感恩惜福，體會到「施比受更有福」的道理，孩子們真的長大、懂事了！
學生林羽星表示，沒想到我吃到不想吃的麵條，居然對某些貧困的家庭來說是重要的一餐，希望透過我捐助的食物，可幫助一些小朋友能有飽足的一頓飯可以吃；四年級王羽姍也說，以前都是收到聖誕老公公的禮物，今年換自己當聖誕老公公送其他小朋友禮物，感覺今年的耶誕節特別不一樣。