長安國小舉辦幸福一日捐活動　讓幸福傳下去

汐止區長安國小師生今（22）日舉辦感恩聖誕節的活動，但今年特別不一樣，每個孩子個個當起聖誕寶貝，展現自己的愛，將自己準備的食物送給聖誕姊姊，讓她幫助全台需要的家庭，一同響應安德烈慈善基金會「幸福一日捐」活動。

長安國小校長張維中表示，現場募集到17箱食物，及善心人士響應捐助30箱燕麥片、米粉150包、肉醬120罐，及營養麵條160包，期望幫助多一點家庭溫暖度過寒冬；感謝安得烈慈善協會給小朋友們機會體驗「感恩、惜福，用愛送幸福」的聖誕氛圍，讓小朋友在歡樂慶耶誕的同時，也能珍惜現在身邊所擁有的一切。