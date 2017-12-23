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營造浪漫安農溪　三星鄉公所形塑櫻花廊道

記者李清貴／宜蘭報導2017/12/23 09:38
▲三星鄉公所在安農溪沿岸種植櫻花樹，有意形塑成浪漫新景點。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.22）
▲三星鄉公所在安農溪沿岸種植櫻花樹，有意形塑成浪漫新景點。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.22）

為營造安農溪浪漫氛圍，三星鄉公所致力營造水岸景致，上游柑仔坑橋段第3期改善工程耗資200萬元，將於年底完工，種植重瓣櫻花38株、羅漢松6株及草皮鋪植1262平方米，加上福德廟後方小公園重瓣櫻花20株，以及日本岐南町贈送的河津櫻40株，形成長達360米的櫻花廊道。

安農溪風景秀麗，頗受遊客青睞，三星鄉公所長期在溪流兩側道路進行植栽綠美化，但102年配合雙和農地重劃計畫，安農溪柑仔坑橋段因水防道路與重劃道路未能整合，以致該段未能實施綠美化。104年鄉公所配合經濟部水利署第一河川局專款補助，陸續於該段進行道路整合，並規劃安農溪植栽景觀，歷經3期工程，投入900萬元，打造2座LOVE觀景平台、橋梁彩繪與景觀園燈設施，並種植櫻花樹，形塑安農溪浪漫新景點。

三星鄉安農溪全長17.2公里，草坡綿延，兩岸自行車道設計完善，適合親子同遊，加上堤岸綠蔭，構築優閒的自然風情，位於行健村的落羽松祕境就是遊客口耳相傳的打卡聖地之一。

鄉長黃錫墉表示，柑仔坑橋至雙賢二號橋段生態河段整治工程經費約2,500萬元，將配合經濟部水利署第一河川局107年度計畫辦理，後續將增設燈箱護欄，結合景觀燈及橋梁燈飾，營造夜間氛圍。明年該河段景觀建設完工後，將連結安農溪水岸生態休憩區與鄉內景點，形成帶狀旅遊區，讓遊客體驗豐富多采的安農溪之旅。

關鍵字三星鄉公所安農溪櫻花
協助弱勢家庭過好年　宜蘭家扶送暖響應生態交通　哈瑪星辦耶誕文化節

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