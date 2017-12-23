營造浪漫安農溪　三星鄉公所形塑櫻花廊道

為營造安農溪浪漫氛圍，三星鄉公所致力營造水岸景致，上游柑仔坑橋段第3期改善工程耗資200萬元，將於年底完工，種植重瓣櫻花38株、羅漢松6株及草皮鋪植1262平方米，加上福德廟後方小公園重瓣櫻花20株，以及日本岐南町贈送的河津櫻40株，形成長達360米的櫻花廊道。

安農溪風景秀麗，頗受遊客青睞，三星鄉公所長期在溪流兩側道路進行植栽綠美化，但102年配合雙和農地重劃計畫，安農溪柑仔坑橋段因水防道路與重劃道路未能整合，以致該段未能實施綠美化。104年鄉公所配合經濟部水利署第一河川局專款補助，陸續於該段進行道路整合，並規劃安農溪植栽景觀，歷經3期工程，投入900萬元，打造2座LOVE觀景平台、橋梁彩繪與景觀園燈設施，並種植櫻花樹，形塑安農溪浪漫新景點。