玩藝生活千人展出　新竹縣文化局研習班成果豐碩

縣長邱鏡淳表示，文化局所推動之研習班係以終身學習為核心，自89年研習班開班授課至今，學員近5萬人次，從學齡前兒童至70歲以上樂齡人士，體現活到老學到老精神，不分老少都可以就喜好增廣學習，並以學習不輟之理念增加人生的精彩與豐富。

文化局長張宜真表示，文化局研習班秉持文化服務理念，以結合在地、接軌國際，拓展多元學習領域，如日語、韓語、泰語、英語等多國文化相關課程，第50期研習班課程於107年1月9日開始報名，亦有新設豐富課程如越南語、成人心靈寫作、兒童瑜珈、兒童太鼓…等，歡迎大家一同共襄盛舉。



▲文化局長張宜真(左)歡迎鄉親朋友共享藝文饗宴。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

研習班自開辦以來，除培養民眾終身學習之外，亦有許多動人小故事，國畫班學員劉憶慈從完全門外漢，習畫6年後，通過文化局審查機制，2014年於美術館開個人義賣畫展，義賣所得80餘萬元全數捐給新竹家扶中心，回饋該中心於她幼年家貧時的扶助。曾任職文化局的黃錦妹，在充滿藝術氛圍的環境薰陶下，攜手妹妹共同學習國畫山水，退休後參與文化局志工，從40期開始習畫至今從無間斷，本次成果展亦有其作品展出。23年次油畫班學員鄭新發，是提供成果展作品中年紀最大的學員，84高齡的他風雨無阻都來上課，可謂活到老學到老的最佳典範。



▲文化局研習班一千多位學員，共同展現豐碩成果。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

本次成果靜態展覽共計425件作品，包括成人班國畫山水、國畫花鳥、油畫、素描與媒材應用、帶著水彩去旅行、油畫的藝術、攝影、超輕土師資、壓花藝術、時尚服裝製作打版設計、書法等展覽；兒童班兒童繪畫、書法初級、陶藝美勞、小手捏大手黏土等。