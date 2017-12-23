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響應生態交通　哈瑪星社區舉辦耶誕文化節

記者蔡佳宏／高雄報導2017/12/23 10:08
▲哈瑪星風華再現促進協會接手響應生態交通理念，辦理「哈瑪星耶誕文化節」活動。（圖／高市交通局提供,2017.12.22）
▲哈瑪星風華再現促進協會接手響應生態交通理念，辦理「哈瑪星耶誕文化節」活動。（圖／高市交通局提供,2017.12.22）

高雄市主辦2017生態交通全球盛典已於10月圓滿落幕，盛典期間人潮帶動哈瑪星舊社區翻轉，地方商圈有感於盛典帶動地方活絡，哈瑪星風華再現促進協會將自主於12月23日、24日，及12月30日至1月1日三天元旦連假舉辦「哈瑪星耶誕文化節」，結合經發局高雄過好年活動，歡迎民眾搭乘捷運，或刷電子票證搭乘免費公車、輕軌前往哈瑪星。

交通局長陳勁甫表示，10月盛典期間哈瑪星社區超過150場在地文史活動獲得廣大迴響，合計吸引超過30萬人次參與，帶來滿滿人潮活絡哈瑪星舊社區，當地商家都希望能多舉辦活動，帶動地方發展，很高興哈瑪星風華再現促進協會接手響應生態交通理念，辦理「哈瑪星耶誕文化節」活動，希望生態交通理念可以在高雄持續發酵，未來有更多其他社區跟進響應。

哈瑪星風華再現促進協會陳慧玟理事長表示，為響應生態交通全球盛典低碳、宜居的理念，盛典結束後結合在地50家店家發起舉辦「哈瑪星耶誕文化節」，12月23日下午3點30分將於臨海三路集結百輛聖誕風Gogoro電動機車遊行至濱海一路，為哈瑪星耶誕文化節揭開序幕，活動內容精采豐富，包括聖誕采風Cosplay、不插電音樂會、跳蚤市集、手作市集等活動；哈瑪星有豐富的山海河港景觀，冬季氣候宜人適合闔家出遊，歡迎民眾搭乘大眾運輸到哈瑪星逛街尋寶。

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