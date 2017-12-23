響應生態交通　哈瑪星社區舉辦耶誕文化節

高雄市主辦2017生態交通全球盛典已於10月圓滿落幕，盛典期間人潮帶動哈瑪星舊社區翻轉，地方商圈有感於盛典帶動地方活絡，哈瑪星風華再現促進協會將自主於12月23日、24日，及12月30日至1月1日三天元旦連假舉辦「哈瑪星耶誕文化節」，結合經發局高雄過好年活動，歡迎民眾搭乘捷運，或刷電子票證搭乘免費公車、輕軌前往哈瑪星。

交通局長陳勁甫表示，10月盛典期間哈瑪星社區超過150場在地文史活動獲得廣大迴響，合計吸引超過30萬人次參與，帶來滿滿人潮活絡哈瑪星舊社區，當地商家都希望能多舉辦活動，帶動地方發展，很高興哈瑪星風華再現促進協會接手響應生態交通理念，辦理「哈瑪星耶誕文化節」活動，希望生態交通理念可以在高雄持續發酵，未來有更多其他社區跟進響應。