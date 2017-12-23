今日暖新聞》超佛心！便當豐盛菜色如辦桌　誠意十足

▲彰化市南瑤宮與高雄市正忠關懷協會合辦寒冬送暖活動，彰化市長邱建富呼籲有需要的民眾踴躍索取。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

超佛心！豐盛菜色如辦桌，誠意十足，彰化市南瑤宮與高雄市正忠關懷協會合辦寒冬送暖活動，將於23、24日連續兩天在南瑤宮廣場免費贈送包括排骨、宮保雞丁、雞腿在內的3種便當，彰化市長邱建富拿著市價75元的排骨便當直呼「高檔」，22日呼籲民眾踴躍索取，2400個便當，送完為止。

彰化市長邱建富22日與彰化市正忠排骨飯業者聯合宣傳這項公益活動時，他看到便當內容物時嚇一大跳，因為便當內有排骨與3樣配菜，另外還有一碗藥燉湯品，直呼：「相當高檔！」邱建富說，包括排骨、宮保雞丁、雞腿在內的3種便當，價值從75元到90元，兩天共將送出2400個便當，並隨餐附贈湯品、媽祖平安水、金箔貼紙，送完為止。



▲彰化市南瑤宮與高雄市正忠關懷協會合辦寒冬送暖活動，彰化市長邱建富呼籲有需要的民眾踴躍索取。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

業者說，這項寒冬送暖活動今年邁入第6年，在彰化縣還是首度舉辦，22、23日免費送出的便當類型，包括有排骨、宮保雞丁與雞腿便當，其中，排骨、宮保雞丁便當市價為75元，雞腿便當則是90元，內容物完全與他們平常販賣的便當相同。



▲彰化市南瑤宮與高雄市正忠關懷協會合辦寒冬送暖活動，彰化市長邱建富呼籲有需要的民眾踴躍索取。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

邱建富表示，這兩天在南瑤宮廣場的免費送便當活動，時間為上午11點30分起至下午5點30分，除了有便當、湯品，還有南瑤宮附贈的媽祖平安水、金箔貼紙，每人一份，孩童限身高120公分以上，2400個便當送完為止。



▲彰化市南瑤宮與高雄市正忠關懷協會合辦寒冬送暖活動，彰化市長邱建富呼籲有需要的民眾踴躍索取。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）