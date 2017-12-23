信用卡雙雄爭霸　這張是卡王　農曆年前可望破200萬張

中信銀行與國泰世華銀行信用卡爭霸戰持續白熱化，今（2018）年11月底中信銀行流通卡量達628萬張，比國泰世華銀行的601萬張更多，但前11月刷卡額由國泰世華銀居冠，有4063億元，中信銀排名第二有3495億元。值得注意的是，國泰世華銀自2013年從中信銀拿下COSTCO好市多聯名卡，卡量達190萬張，國泰世華銀行更預期，農曆年前發卡量可望衝破 200 萬張，成為台灣有史以來規模最大的聯名卡。
其實，聯名卡一直是各銀行爭相衝卡量的必爭之地，尤其百貨量販與民生相關的聯名卡更是搶手，目前市面上卡量破百萬張的聯名卡幾乎都與民生相關，像是國泰世華銀行COSTCO（好市多）聯名卡、台新銀行新光三越百貨聯名卡及玉山銀行家樂福聯名卡等。
以國泰世華銀行來說，2013年從中信銀行手中搶下COSTCO聯名卡發行權，發卡量已達190萬張，為台灣信用卡市場單一卡片張數最多的「卡王」。
COSTCO聯名卡不僅是「發卡王」，刷卡金額也高於市場平均值。國泰世華銀行副總經理鄭有欽更指出，COSTCO聯名卡1個月店內、外平均消費金額逾110億元，以國泰世華每月信用卡簽帳金額約350至430億元來看，光COSTCO聯名卡就貢獻超過1/3的刷卡金額，其中又有近40億元屬店內刷卡。
雖然發卡量稱霸市場，不過，近年來好市多不斷在台灣增設據點，也帶動COSTCO聯名卡的發卡量，鄭有欽說，只要COSTCO新據點開張，半年至少能吸引超過 10 萬張新卡進來，他也預期在年底銷售旺季帶動下，明年2月農曆年過年前，COSTCO聯名卡總發卡數可望衝破200萬張，稱霸群雄。