信用卡雙雄爭霸　這張是卡王　農曆年前可望破200萬張

中信銀行與國泰世華銀行信用卡爭霸戰持續白熱化，今（2018）年11月底中信銀行流通卡量達628萬張，比國泰世華銀行的601萬張更多，但前11月刷卡額由國泰世華銀居冠，有4063億元，中信銀排名第二有3495億元。值得注意的是，國泰世華銀自2013年從中信銀拿下COSTCO好市多聯名卡，卡量達190萬張，國泰世華銀行更預期，農曆年前發卡量可望衝破 200 萬張，成為台灣有史以來規模最大的聯名卡。

其實，聯名卡一直是各銀行爭相衝卡量的必爭之地，尤其百貨量販與民生相關的聯名卡更是搶手，目前市面上卡量破百萬張的聯名卡幾乎都與民生相關，像是國泰世華銀行COSTCO（好市多）聯名卡、台新銀行新光三越百貨聯名卡及玉山銀行家樂福聯名卡等。