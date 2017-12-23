NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

影／達德商工幼保科兒童藝術節　歡樂成果創雙贏

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/23 15:24
▲達德商工「達德兒童藝術節」奇幻登場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
▲達德商工「達德兒童藝術節」奇幻登場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

彰化達德商工辦理第十五屆「達德兒童藝術節」於22日奇幻登場。幼保科的師生將平時所學的專業技能，用創意巧思設計活動來友善社區，今（106）年以「小孩的祕密花園」為主題，從遊戲中學習，為300位來自田中社頭永靖及二水等鄉鎮的幼童，帶來一連串豐富精采的活動。


▲達德商工「達德兒童藝術節」奇幻登場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

小孩的秘密花園，在愛麗絲奇幻旅程的導覽解說後，進行「蜂窩拼拼樂」、「精靈 One Two Three」、「魔髮借線」以及「忙碌的螞蟻」闖關，包括田中鎮、社頭鄉、永靖鄉、二水鄉的幼兒園240位小朋友，接連二天勇闖屬於自己的秘密花園。


▲一連串豐富精采的活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

全程參與活動的校長許維純說，幼保科首次大膽突破有別以往的主題，採用教育學者福祿貝爾設計的恩物，運用恩物的精神來融入此次的關卡遊戲活動。


▲一連串豐富精采的活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

幼保科主任張素綾表示，參與活動的幼兒跟隨著愛麗絲的腳步，開啟了一連串愛麗絲奇幻旅程，啟發幼兒數學、語文、空間、自然等多元發展，更重要的是能讓幼兒在遊戲中快樂的學習，包含了愛麗絲奇幻旅程的導覽解說與「蜂窩拼拼樂」、「精靈 One Two Three」、「魔髮借線」以及「忙碌的螞蟻」。等等闖關遊戲活動。

張素綾指出，幼保科首次大膽突破有別以往的主題，採用教育學者福祿貝爾設計的恩物，運用恩物的精神來融入此次的關卡遊戲活動，活動中所有的服裝、道具、遊戲關卡都是學生自己設計、製作完成，兒童藝術節是一個全面性的實習活動，是學生成果展現最好的舞台。

許維純強調，幼保科利用在學校所學的保育知識和專業技能，運用在這次的藝術節活動上，做到與幼教職場相銜接，同時也讓參與的幼兒園所小朋友在遊戲中學習，達到雙重互惠共創雙贏的目標。

關鍵字彰化縣達德商工幼保科
家庭教育大觀園　新住民獲獎超感動微生物新智慧農業培育　百人參訓

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan