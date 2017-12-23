維多利亞十八周年校慶　改變超越無限可能

維多利亞十八周年校慶開幕典禮，於今天(12/22)下午四點至六點二十分，以「變-改變自己，超越無限可能」為主題。而「蛻變」如同頓悟，是絲絲毫毫、點點滴滴地累積。當能量突破了臨界點，璀燦的「改變」就自然地發生。12/23 八點半起各項運動競賽登場。

十八年來，校友遍布全台及歐美國家，升學績效亮麗，從幼兒園到高中，每一年段學生以「變」為主題於開幕式演出。學生們從心態、交通工具、通訊工具、產業、時序等變化，精熟舞蹈、絕妙演出內容。大會舞更是維多利亞每年運動會開幕式的重要演出全校從幼兒園到高中，經兩個多月訓練，一首舞曲，各年段不同舞步，精彩絕倫。貴賓及家長們頻頻鼓掌叫好。