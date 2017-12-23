維多利亞十八周年校慶　改變超越無限可能

維多利亞十八周年校慶開幕典禮，於今天(12/22)下午四點至六點二十分，以「變-改變自己，超越無限可能」為主題。而「蛻變」如同頓悟，是絲絲毫毫、點點滴滴地累積。當能量突破了臨界點，璀燦的「改變」就自然地發生。12/23 八點半起各項運動競賽登場。
十八年來，校友遍布全台及歐美國家，升學績效亮麗，從幼兒園到高中，每一年段學生以「變」為主題於開幕式演出。學生們從心態、交通工具、通訊工具、產業、時序等變化，精熟舞蹈、絕妙演出內容。大會舞更是維多利亞每年運動會開幕式的重要演出全校從幼兒園到高中，經兩個多月訓練，一首舞曲，各年段不同舞步，精彩絕倫。貴賓及家長們頻頻鼓掌叫好。
今天與會貴賓有雲林縣教育處林金速督學、各級學校校長及千名以上的家長參與盛會齊來祝賀，貴賓們盛讚維多利亞十八年來辦學有成，學生氣質出眾，升學績效亮麗，海內外校友遍布。此時正值海外大學寒假不少校友兼程趕回母校參加一年一度盛會。而今年請柬上的主角-林嘉浩同學考上美國伊利諾大學香檳分校運動機能和營養系，在校期間每日利用課餘自行訓練健美，並得到全國中等學校高中組第一名健力比賽，並無私分享學弟傳承。雲林縣維多利亞副董事長李佳芬表示，希望學校的學生皆能擁有如此學習精神，將精神永續傳承下去。
▲維多利亞十八周年校慶開幕典禮，以「變－改變自己，超越無限可能」為主題。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.22）