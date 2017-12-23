聖誕、跨年到春節　暖冬高雄無冷場

冷氣團南下，讓一向溫暖的高雄也有了冬天的氛圍，高市府觀光局於12月6日所推出「高雄餃餃者」暖冬食旅後，短短不到三週，已有熱愛美食的北部民眾特地南下，只花五天時吃遍30間店家，獲得虎航機票，而為了搶攻接下來的耶誕、跨年與春節國內遊客，觀光局除一連舉辦多場活動外也特搜相關活動訊息，邀請民眾「暖冬遊高雄」！



▲觀光局除一連舉辦多場活動外也特搜相關活動訊息，邀請民眾「暖冬遊高雄」。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲高雄設計節累積能量，使更多優秀人才與全世界接軌，今年特別邀集社會、捷運、工務局合作，將創意落實在市政建設中，用插畫設計來呈現充滿綠意的高雄厝，創意發想兼具功能美感的輕軌視覺系統，並有百位長輩共同參與設計，展現不同以往的高齡生活態度，企業品牌更與設計師連結，重新打造屬於高雄情感和生活，令人期待。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲高雄新崛江商圈。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲搭乘無污染零噪音的太陽能船，感受愛河美景一覽無遺。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）

首先登場的是12/23(六)於六龜新景點「寶來花賞溫泉公園」舉辦「走跳高雄 魅力山城」~六龜耶誕嘉年華，緊接著是12/24(日)在最適合闔家光臨的壽山動物園舉辦的「壽山保育聖誕趴」，將邀請全台生態保育機關團體聚集壽山動物園，共同宣導動物保育及生態永續的重要性，當天只要著聖誕應景裝扮就可享免費入園，還能參加「聖誕集章闖關趣 抽獎拿大禮」活動，歡迎大、小朋友到壽山動物園歡度聖誕佳節！



▲在12/31到西子灣看夕陽活動，歡送2017最後一抹夕照，也是蠻浪漫的事。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）



▲位於高雄市六合路的六合觀光夜市。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）

曾局長透露，為了宣傳動物保育重要性，壽山動物園特別邀請臺北市立動物園、國立海洋生物博物館等9個保育機關團體一同設攤，將透過好玩互動遊戲宣導保育觀念，以寓教於樂方式，把尊重生命愛護大自然的想法帶給大小朋友，期望未來能有更多民眾為生態永續盡一份心力。



▲冷氣團南下，讓一向溫暖的高雄也有了冬天的氛圍。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲位於高雄市六合路的六合觀光夜市。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲高雄設計節周末開展，歡迎民眾體驗創意來駁二看展。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）



▲寶來花賞公園。（圖／高市府提供 , 2017.12.22）

曾姿雯局長也表示，除了上述二活動外，在12/31還會舉辦西灣送夕陽活動，以音樂美食的饗宴歡送2017最後一抹夕照。另高雄跨年更是不能錯過，包括夢時代跨年晚會、『全台首創雙煙火秀』的義大世界震撼跨年秀、或選擇在壽山情人觀景台享受絕美夜景的跨年夜等，都是熱搜景點。而明(2018)年1/13起連續3週例假日晚上也會在愛河畔以多元的音樂展演豐富你的視覺和聽覺。除此之外，高雄的冬天其實也相當適合戶外活動，包括近郊的六龜、茂林、旗山、內門，還有市區內的愛河、西子灣、壽山等等，都是出遊散心的好選擇，歡迎大家來高雄過聖誕、瘋跨年，一直嗨到農曆的春節，暖冬高雄，絕無冷場！



▲12月23日起至107年1月7日於駁二藝術特區B3、B4及B6倉庫展出，用設計顛覆城市美學和意象。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）



▲高雄的冬天其實也相當適合戶外活動。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）



▲曾姿雯局長也表示，在12/31還會舉辦西灣送夕陽活動，以音樂美食的饗宴歡送2017最後一抹夕照。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲高雄設計節周末開展，市長陳菊邀民眾體驗創意來駁二看展。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）

2017高雄設計節將於23日起於駁二倉庫登場，今年主題為「Yes,We Are Open!設計開放中」， 歡迎大家到駁二看展，體驗高雄的創意建築生活。主辦單位表示，市府以鋼雕、貨櫃藝術節，青春設計節、好漢玩字節等多項活動帶動駁二人潮，成為知名的文創基地，每年吸引約340萬人造訪、亦匯聚許多藝術創意家。市府一直努力扭轉重工業形象，駁二原是舊港口、舊車站，保留倉庫改造成文創中心，從此地連結至亞洲新灣區建築，使高雄截然不同，帶給未來無限的想像。



▲高雄設計節從23日起至107年元月7日在駁二登場。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）



▲冷氣團南下，讓一向溫暖的高雄也有了冬天的氛圍。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）