林智堅改善園區交通　蔡明介：上班可晚五分鐘

新竹市長林智堅上任後積極改善園區交通，光復路一段525巷為通往科學園區的重要交通動脈，但由於過去路幅寬度設計不良，造成交通打結困境，市府著手將3.5公尺道路拓寬至7.5公尺，有效改善交通，舒緩車流負擔，林智堅表示，將持續改善交通，提供市民更優質的道路品質。

林智堅說，光復路一段525巷北接光復路，是市區進入園區的分流支線，尖峰時刻每小時超過1800部車輛，過去他擔任議員時期，民眾曾反映希望拓寬道路，擔任市長後將路幅統一拓寬從原本3.5公尺，倍增為7.5公尺以上道路，兩側皆設置2公尺寬人行步道，民眾行走更安全。