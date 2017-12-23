林智堅改善園區交通　蔡明介：上班可晚五分鐘

新竹市長林智堅上任後積極改善園區交通，光復路一段525巷為通往科學園區的重要交通動脈，但由於過去路幅寬度設計不良，造成交通打結困境，市府著手將3.5公尺道路拓寬至7.5公尺，有效改善交通，舒緩車流負擔，林智堅表示，將持續改善交通，提供市民更優質的道路品質。
林智堅說，光復路一段525巷北接光復路，是市區進入園區的分流支線，尖峰時刻每小時超過1800部車輛，過去他擔任議員時期，民眾曾反映希望拓寬道路，擔任市長後將路幅統一拓寬從原本3.5公尺，倍增為7.5公尺以上道路，兩側皆設置2公尺寬人行步道，民眾行走更安全。
此外，工程一併增加冷水坑溪河道寬度，讓水流更加順暢，並修順冷水坑溪護岸渠，於冷水坑溪東側上方以懸臂板延伸拓寬，林智堅說，工程將原本狹隘陰暗的道路景觀打造為寬敞明亮的空間，提升整體綠美化，完善市民生活品質。
林智堅說，他上任後積極改善園區交通，推動「交通一二三」政策，一是打通高峰路110巷；二是於兩個交通要道建置智慧系統，包含：光復路時制重整，讓車行時間縮短30%，以及寶山路調撥車道；三則為拓寬高峰路、大學路51巷、光復路1段525巷等園區重要道路，讓每日上下班車流更順暢，聯發科董事長蔡明介更向他提及「光復路變得比以前快很多，以後可以晚5分鐘出門」。