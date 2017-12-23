迎接2018跨年　高雄捷運營運時間延長

為疏運2018高雄夢時代及大魯閣草衙道跨年晚會，高雄捷運12月31日延長營運時間，高捷紅、橘兩線末班車將於翌日凌晨二點分別自端點站發出。12月31日下午即啟動跨年輸運措施，自1點起視現場人潮加密班距，最短班距3分鐘內。另為服務參加元旦升旗之旅客，元月1日各端點站將提早發出首班營運列車，時間各為:紅線小港站清晨5點15分、南岡山站5點10分、橘線西子灣站5點39分及大寮站5點20分。而跨年夜當天，輕軌系統營運服務時間為早上7點至隔日凌晨1點30分，亦將視人潮加密班距輸運旅客，C5夢時代站全日不開放上下車，往夢時代旅客請於C4凱旋中華站進出，1月1日恢復正常假日營運。