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迎接2018跨年　高雄捷運營運時間延長

記者陳佩琪．蔡佳宏／高雄報導2017/12/23 11:50
▲迎接2018跨年，高雄捷運營運時間延長。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）
▲迎接2018跨年，高雄捷運營運時間延長。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）

為疏運2018高雄夢時代及大魯閣草衙道跨年晚會，高雄捷運12月31日延長營運時間，高捷紅、橘兩線末班車將於翌日凌晨二點分別自端點站發出。12月31日下午即啟動跨年輸運措施，自1點起視現場人潮加密班距，最短班距3分鐘內。另為服務參加元旦升旗之旅客，元月1日各端點站將提早發出首班營運列車，時間各為:紅線小港站清晨5點15分、南岡山站5點10分、橘線西子灣站5點39分及大寮站5點20分。而跨年夜當天，輕軌系統營運服務時間為早上7點至隔日凌晨1點30分，亦將視人潮加密班距輸運旅客，C5夢時代站全日不開放上下車，往夢時代旅客請於C4凱旋中華站進出，1月1日恢復正常假日營運。


▲迎接2018跨年，高雄捷運營運時間延長。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）

依往年跨年運輸經驗，由於跨年會場週遭停車場爆滿、人車雍塞，高捷公司建議參加跨年活動民眾，可將車輛停放於R13凹仔底站、R21都會公園站、O13大東站等站外停車設施再轉乘捷運直接到達R6凱旋站或R4A草衙站活動現場，多利用高雄捷運系統，可大幅減少民眾等待時間。

因跨年及演唱會活動散場易湧聚人潮排隊購票，高捷公司提醒民眾善用電子票卡(證)及「單程票代用劵」最省時，不需久候購票即可快速通閘搭車。「單程票代用劵」，12月31日下午18:00起於時代大道臨時售票區開賣，但捷運腳踏車客票於全線車站暫停販售。另提醒民眾留意，避免攜帶折疊式腳踏車乘車，波波球/發光汽球/告白氣球等危險物品，禁止攜入車站，以維護乘車安全。歷年跨年倒數後，車站湧入大批人潮，高捷公司呼籲民眾候車不爭先推擠，請配合現場人員指揮管控，以維護自身安全。

關鍵字高雄捷運
聖誕、跨年到春節　暖冬高雄無冷場臺中勞工大學　圓滿結業

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