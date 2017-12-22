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中央社

阿根廷發現一億5千萬年前蛇頸龍化石

中央社2017/12/23 00:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布宜諾斯艾利斯22日綜合外電報導）阿根廷科學家發現了巨型肉食性海洋爬行動物蛇頸龍（plesiosaur）的遺骸。這個長達12公尺的4鰭動物1億5000萬年前生活在南極洲，正當侏羅紀晚期。

法新社及南非「時報即時消息」（Times Live）報導，這是南極洲迄今發現的最古老生物。

阿根廷國家科技研究委員會（NationalScientific and Technical Research Council）的古生物學家卡瓦里（Soledad Cavalli）說：「這個地點可以找到各種魚類、菊石及一些雙殼類生物，但我們沒料到會發現這麼古老的蛇頸龍。」

布宜諾斯艾利斯附近國立馬坦薩（La Matanza）大學發表聲明說，這種「令人驚訝」的發現以往從無紀錄。

卡瓦里說：「這是非常特別的發現，因為外界公認現場的岩石類型不利保存骨骼，如這種海洋爬行動物的脊椎骨。」

阿根廷南極研究所（IAA）的雷古洛（MarceloReguero）表示，南極洲原屬岡瓦那大陸（Gondwana），澳洲、紐西蘭、印度、馬達加斯加、非洲及南美洲也曾是這塊大陸的一部分，後來因大陸漂移而分裂。（譯者：中央社鍾佑貞）1061222

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