阿根廷發現一億5千萬年前蛇頸龍化石

（中央社布宜諾斯艾利斯22日綜合外電報導）阿根廷科學家發現了巨型肉食性海洋爬行動物蛇頸龍（plesiosaur）的遺骸。這個長達12公尺的4鰭動物1億5000萬年前生活在南極洲，正當侏羅紀晚期。

法新社及南非「時報即時消息」（Times Live）報導，這是南極洲迄今發現的最古老生物。

阿根廷國家科技研究委員會（NationalScientific and Technical Research Council）的古生物學家卡瓦里（Soledad Cavalli）說：「這個地點可以找到各種魚類、菊石及一些雙殼類生物，但我們沒料到會發現這麼古老的蛇頸龍。」