哈啦財經／彭淮南再摃張忠謀　新任總裁也得這樣做？

即將在下個月過79歲生日的彭淮南， 在1998年因前央行總裁許遠東大園空難逝世，在同年2月25日臨危受命接下央行總裁，當時的彭淮南才 59歲，而且一做就近20年相當罕見，尤其在國內政壇陷入長年惡鬥、政治酬庸之下，出身工友之子的他，沒有顯赫家世及亮眼學歷，卻能一路從基層做上來，歷經4位總統、3次政黨輪替及15任內閣，任期更超越前美國聯準會（Fed）主席葛林斯潘，任內14度拿下全球金融雜誌（Global Finance）A級評價，是全球唯一。

中央銀行總裁彭淮南在任近20年，由於已表態將不再續任，央行近20年的「彭淮南時代」也將於明（2018）年2月25日畫下句點，只是彭淮南仍不改強悍霸氣的作風，在告別秀上火力全開為央行政策辯護，左打台積電董事長張忠謀，右批富邦集團董事長蔡明忠，外界也開始好奇下任央行總裁到底該具備什麼條件？「彭規」能否得到延續？少了霸氣的央行總裁又會是怎樣？但不論誰接，恐怕都活在彭淮南的陰影之下，能否坐好坐滿更是一大考驗。

不過，彭淮南任期將於明年2月屆滿，他也表態「央行總裁是我最後一個公職、也是最後一個任期」，即便許多立委及學者希望他能續任，但從彭淮南堅定發言「我會記得我講過的話」看來，央行將告別長達近20年的「彭淮南時代」。

當然，不可否認，彭淮南在任這20年，成功引領台灣這艘小船度過數次金融巨浪侵襲，包括亞洲金融風暴、全球金融海嘯、歐債危機等，也經歷 3 次政黨輪替、4 位總統，甚至因為在匯市上成功擊退「金融巨鱷」索羅斯，更讓他「匯市殺手」之名不脛而走，在內閣官員滿意度民調中，也始終名列前茅，甚至每當總統大選，彭淮南總被藍綠點名最佳副總統人選，還有內閣改組時也被視認為是閣揆及副閣揆最適人選，但外界對他仍是褒貶不一。

即便私下相當親民，但遇到有人誤解央行政策，彭淮南就會展現「強悍霸氣」的一面，不論是企業大老、還是教授，他完全不怕得罪人，該反駁指正的他絕不退讓，也因此，有人認為他太專制，完全容不下外界的「異」見。

不過，也有人認為，魔羯座的彭淮南擁有強烈的責任感與企圖心，還有過人耐力，並堅持他所相信的價值，絕不妥協，有著所謂的「硬頸」精神，也常像個誨人不倦的老師，希望將學生導入正途，這從每次央行理監事會後記者會，他總是化身「彭老師」，向媒體解說央行貨幣政策就可看出。

也因此，有人覺得這樣的總裁，在民粹當道的台灣或許不討喜，但還是有其存在必要，回顧過去不論藍綠誰執政，有哪個政府官員敢這麼直白的批評或嗆工商企業大老闆，大部分官員還是看大老闆的臉色，甚至政策因此大轉彎。

只是在彭淮南表態不再做下去後，誰是下任央行總裁也引發揣測。雖然媒體多次詢問彭淮南對繼任人選的看法，他都表示「這是總統的職權」，市場則已點名多人，包括彭淮南一路提拔的子弟兵現任央行副總裁楊金龍、日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、前經建會（現國發會）主委陳博志、悠遊卡公司董事長林向愷、前行政院長林全、合庫金暨合庫銀行董事長雷仲達等人。

其實不論誰來當，可以確定的是，恐怕都會活在彭淮南的陰影之下，畢竟彭淮南在任近20年，即便不想延續「彭規」，而想要創造自己的時代，恐怕還是會被拿來比較，加上美國稅改過關，全球資金恐出現大挪移，美國進入升息循環，市場預期明年將有更多國家跟進升息，台灣也不例外，金融市場波動勢必更加劇烈。

同時，今年新台幣已大幅升值，並升破30元大關，未來匯率政策部分，台灣經濟畢竟是出口導向，還是要顧及台灣出口競爭力問題，加上美國每半年公布一次的外匯操縱國報告的緊箍咒仍在，並沒有因為台灣脫離觀察名單就從此安枕無憂，還是有可能隨時再列入，因此，央行市場操作的難度也將更高。

此外，明年還有直轄市及縣市首長選舉，新任央行總統能否抵擋得了政治干預政策的壓力，甚至敢像彭淮南一樣，對於企業大老即便是台灣半導體之父張忠謀，也勇於為央行政策辯護，而不是向企業傾斜，保有央行的獨立性，這些恐怕也是未來央行總裁要被外界檢視的重點，當然，對於總統蔡英文來說，繼任者的挑選也是一大考驗，更關係著台灣金融市場的穩定。