美股盤中─國會避免了政府關門 股市整理 仍接近記錄

美國股市週五中場小幅下滑，但仍接近記錄高點。國會議員同意了一項預算計畫，阻止了政府關門，有助抑制股市的跌勢。

參院通過了一項法案，讓聯邦政府獲得預算，得以運作至 1 月 19 日。該法案亦已獲得眾院通過 ，預期川普總統將會簽署生效。

通過支出法案，讓川普政府與共和黨獲得了一項重大立法勝利。川普亦將簽署稅改法案，該法案最大的改變在於將公司稅由 35% 降低至 21%。

投資人殷切等待稅改法案，預期減稅將可提升企業獲利。

高盛分析師史奈德週四發布報告指出，預期稅改法案將能提升 S&P 500 企業獲利 5%。

他說：「雖然我們相信美國股市已反應了通過稅改法案消息，但股市依舊充滿不確定性。尤其投資人並不了解法案對企業的衝擊，也不了解企業對法案及其所創造的現金流量如何反應。這項不確定性及調整倉位，顯示機會依舊存在。」

今年華爾街等待降低公司稅，股市表現搶眼。2017 年，S&P 500 上漲了 19.9%，道瓊與 Nasdaq 亦分別大漲 25.4% 與 29.4%。

經濟數據方面，美國公布 11 月個人收入上升 0.3%，預估為上升 0.4%。11 月耐久財訂單上升 1.3%，預估為上升 2%。