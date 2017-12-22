貴金屬盤後─經濟數據錯綜 黃金收高8.20美元 今

數據方面，美國 11 月耐久財訂單上升 1.3%。但扣除運輸類，11 月耐久財訂單為下降 0.1%。11 月消費者支出上升，11 月個人消費支出物價指數 (PCE) 較去年同期上升 1.8%，高於 10 月的上升 1.6%。扣除食品與能源，11 月核心 PCE 上升 0.1%，較去年同期上升 1.5%，仍低於 Fed 的 2% 目標。

美國今日公布經濟數據錯綜，黃金溫和上漲。預期 2018 年，聯準會 (Fed) 仍將緊縮信用。

黃金期貨週五收高，本週亦上漲。今年以來，黃金上漲近 10%。

11 月新屋銷售上升 17.5% 至年率 73.3 萬棟，大幅高於預估的 65.8 萬棟。密西根大學 12 月消費者信心指數下降至 95.9，11 月為 98.5。

分析師說，技術面而言，短期內，空頭仍佔上風。但近來的上漲走勢顯示，低點可能已出現。多頭的上檔目標在 1300 美元。

本週，黃金期貨上漲 1.7%。今年以來，黃金期貨上漲近 11%。但黃金仍較 9 月初所創今年高點 1360 美元低了逾 7%。

美元指數上漲 0.1% 至 93.36，股市本週亦上漲，但黃金價格週五仍走高。以美元計價的黃金對匯率高度敏感，這二種資產通常呈反向走勢。股市上漲亦傾向削弱黃金的避險買盤。

川普總統週五簽署了稅改法案，生效成為法律。

稅改法案的衝擊仍待觀察。摩根士丹利警告，稅改法案正式通過可能代表股市短期高點已至。12 月初，稅改帶動股市上漲，黃金因而下跌至五個月低點。但有分析師說，這次振興措施，可能讓通貨膨脹過度上升，進而支撑黃金的吸引力。

其他金屬方面，3 月白銀上漲 20 美分，或 1.2%，至每盎司 16.44 美元。3 月銅上漲 0.6% 至每磅 3.24 美元。

1 月白金上漲 0.4% 至每盎司 923 美元。3 月鈀金收低 10 美分至每盎司 1029.55 美元。