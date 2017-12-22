紐約匯市─加泰隆尼亞選舉 獨派獲勝 歐元受到壓力

假日前，週五的清淡交易中，歐元受到壓力。在西班牙週四的投票中，獨派團體獲勝，在另一波危機的壓力下，歐元受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲至 93.348，紐約週四尾盤報 93.305。

歐元下跌至 1.1854 美元，週四尾盤報 1.1876。週三，歐元觸及 2 週半高點 1.1901 美元。

美元報 113.38 日元，少有變動。

在週四西班牙地方議會的選舉中，加泰隆尼亞三個分離黨派贏得多數選票。此一結果如同拒絕了中央政府與西班牙總理 Mariano Rajoy。Rajoy 要求舉辦這次選舉，有意打擊分離行動，但結果不如預期。