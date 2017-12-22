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中央社

巴西前足總主席馬林在美被判6項罪名成立

中央社2017/12/23 05:31
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）有史以來首次有一位巴西足球界「教父」受到法官的懲罰，不過不是在巴西，而是在美國。

85歲的馬林（Jose Maria Marin）在2012至2015年間擔任巴西足球總會（CBF）主席，被控在巴西盃洗錢的一項罪名不成立，但在美洲盃、自由盃和巴西盃觸犯金融詐騙，美洲盃和自由盃洗錢及結黨營私的6項罪名成立。

前南美洲足球總會（Conmebol）主席拿波特（JuanAngel Napout）也在5項控罪中被判3項罪名成立。

馬林被指控在2012至2015年間收到650萬美元的賄款，這些錢由體育營銷公司支付，以換取足球錦標賽的傳播權和營銷權。

由於這是一審判決，馬林將上訴。雖然所有刑罰加起來達120年，但這樣的懲罰被認為是不可能的。

美國對足球史上最大宗貪瀆事件進行調查，因為美國公司和銀行賬戶被利用來轉移資金。

日前被國際足球總會道德委員會懲罰暫停職務90天的巴西足球總會主席尼洛（Marco Polo Del Nero）和前主席泰謝拉（Ricardo Teixeira）也被指控和馬林同樣的7項罪名。

但他們2人目前都在巴西這個不引渡公民的國家，美國當局拿他們沒有辦法，但也不會撤銷對他們的指控。1061223

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