巴西前足總主席馬林在美被判6項罪名成立

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）有史以來首次有一位巴西足球界「教父」受到法官的懲罰，不過不是在巴西，而是在美國。

85歲的馬林（Jose Maria Marin）在2012至2015年間擔任巴西足球總會（CBF）主席，被控在巴西盃洗錢的一項罪名不成立，但在美洲盃、自由盃和巴西盃觸犯金融詐騙，美洲盃和自由盃洗錢及結黨營私的6項罪名成立。

前南美洲足球總會（Conmebol）主席拿波特（JuanAngel Napout）也在5項控罪中被判3項罪名成立。

馬林被指控在2012至2015年間收到650萬美元的賄款，這些錢由體育營銷公司支付，以換取足球錦標賽的傳播權和營銷權。