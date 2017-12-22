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美股盤後─小幅收低 川普簽署稅改法案 道瓊與S&P

鉅亨網2017/12/23 05:49
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道瓊工業平均指數與 S&P 500 週線連五週上漲，川普總統簽署稅改法案，有助支撑股市上揚。

道瓊本週上漲 0.4%，S&P 500 上漲 0.3%。以科技股為主的 Nasdaq 指數則連二週週線上漲。

但主要指數週五則小幅收低。
 
道瓊工業平均指數收低 28.23 點或 0.11% 至 24754.06。

Nasdaq 指數收低 5.40 點或 0.08% 至 6959.96。

S&P 500 指數收低 1.23 點或 0.05% 至 2683.34。

費城半導體指數收低 0.64 點或 0.05% 至 1271.17。

國會通過了一項法案，讓聯邦政府獲得預算，得以運作至 1 月 19 日。川普亦簽署了稅改法案，該法案最大的改變在於將公司稅由 35% 降低至 21%。

投資人殷切等待稅改法案，預期減稅將可提升企業獲利。

高盛分析師史奈德週四發布報告指出，預期稅改法案將能提升 S&P 500 企業獲利 5%。

他說：「雖然我們相信美國股市已反應了通過稅改法案消息，但股市依舊充滿不確定性。尤其投資人並不了解法案對企業的衝擊，也不了解企業對法案及其所創造的現金流量如何反應。這項不確定性及調整倉位，顯示機會依舊存在。」

今年華爾街等待降低公司稅，股市表現搶眼。2017 年，S&P 500 上漲了 19.9%，道瓊與 Nasdaq 亦分別大漲 25.4% 與 29.4%。

經濟數據方面，美國公布 11 月個人收入上升 0.3%，預估為上升 0.4%。11 月耐久財訂單上升 1.3%，預估為上升 2%。

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