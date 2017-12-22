安理會再祭新制裁 懲罰北韓飛彈試射行徑

根據新決議，對北韓石（原）油輸出必須限制在目前數量水平，持續壓縮對北韓供給；世界各國在2年內驅逐所有北韓工作人員，斷絕北韓海外金源；敦促各國檢查北韓所有船隻，停止北韓躲避制裁的船對船原油交換。

趕在耶誕節連假前夕，安理會15個成員國今天無異議全數投票支持，這是安理會今年第3度針對北韓祭出制裁，持續壓迫北韓重返談判桌。儘管中國及俄羅斯在北韓議題與美不同調，但兩國皆支持這項新制裁案。

（中央社記者黃兆平紐約22日專電）在美國強力運作及中國支持下，聯合國安理會今天決議通過對北韓新制裁案，包括限制對北韓石油供應、2年內驅逐北韓海外工作人員等，試著用盡經濟手段轉變北韓核武發展。

觀察家認為，雖然新決議未如美國預期允許各國在國際海域登上北韓船隻檢視，卻可讓美海軍艦隻或太平洋盟邦設立封鎖線，加強檢查監督。不過這點倒是引起美國防部官員擔心，恐引發北韓與各國海軍之間的衝突。

聯合國4天前才譴責制裁北韓今年發動WannaCry網路攻擊，癱瘓全球醫院、銀行及企業的網路系統，另北韓不顧安理會相關決議，數週前發射足以威脅美國本土的洲際彈道飛彈，都讓今天決議相當具針對性。

另一方面，安理會15日（美東時間）曾就北韓核武危機及朝鮮半島局勢舉行會議，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）擔憂東北亞衝突意外風險正升高中，而美國務卿提勒森（Rex Tillerson）再次呼籲中、俄進一步施壓北韓。

美國日昨也向安理會提出要求，將包括北韓、香港、帛琉、貝里斯、巴拿馬及中國籍等10艘從北韓載運違禁品的船隻及油輪，列入禁止進入全球港口黑名單。不過在中國反對下，認為需要更多時間檢視請求，安理會可望28日才能做出是否核准決定。安理會今年10月曾對4艘船隻祭出全球港口禁令，發現這些船隻載運北韓的煤、海產、鐵礦等安理會決議禁止的貨品。1061223