能源盤後─耶誕假期間前交易清淡 鑽井平台數量穩定

西德州中質原油 (WTI) 2 月交貨期約在紐約商品交易所 (NYMEX) 上漲 11 美分或 0.2%，收於每桶 58.47 美元。本週上漲 2%，為 3 週來首次呈現上揚。2 月布侖特原油期貨全球基準價格上漲 35 美分或 0.5%，收於每桶 65.25 美元，本週上漲 3.2%。在週一聖誕假期前交易量普遍較小。

Baker Hughes 表示，本周美國石油鑽井平台數量保持在 747 台。由於擔心頁岩油生產商明年可能因價格上漲而提高產量，交易商正密切關注。

也就是說，這是石油交易員本週最關注的事件就是北海 Forties 油管系統的關閉。

上週，油管運營商 Ineos 在油管上發現了裂縫，中止了每天流入 45 萬桶北海石油。使得過去一周的供應出現緊張，促使價格上漲。

但是，英國石油公司 (BP) 週四表示，預計元旦假期，油管流量將「逐漸恢復正常水平」。

「簡單來算，如果油管在 1 月 1 日重新啟動，整個中斷將導致 840 萬桶（每天 40 萬桶，21 天）的損失。如果油管在 1 月 8 日重新啟動，則停輸量為 1120 萬桶。」法國興業石油分析師 Michael Wittner 在周五的報告中表示，「實際數量不僅取決於日期和油線，還取決於油田本身的增長速度。」

自 9 月以來，油價已經上漲了 20% 以上，原因是中東地緣政治風險加劇，全球庫存減少，OPEC 正在努力遏制生產。

石油輸出國家組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的 10 個非 OPEC 成員國上個月底同意延長減產交易到明年年底，將原油產量削減近 2%。最初的協議是一年前首先實施的，作為遏制全球供應過剩和提價的策略之一。

在其他能源產品方面，1 月熱燃油上漲 1%，至每加侖 1.9694 美元。而 1 月汽油上漲 0.8%，至每加侖 1.7623 美元。熱燃油價格本週上漲 3.5%，為截至 9 月 1 日的一周以來的最大漲幅，而汽油則上漲 6.5%，為 7 月下旬以來最強。

天然氣上漲 2.7%，至每百萬英熱單位 2.667 美元，週漲幅 2.1%。