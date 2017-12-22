西班牙法院 再同意第2批台嫌引渡中國

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）西班牙法院上週針對一批121名涉嫌電信詐騙的嫌疑人，同意把他們引渡到中國，今天再度同意引渡第2批93人，合計總數已達214人，其中多數來自台灣。

西班牙當局去年逮捕269名涉嫌電信詐騙的嫌疑人，其中218人是台灣人，受害者主要是身處中國的居民。

中國與西班牙簽有引渡協定，據此提出引渡要求。今年2月，西班牙內閣會議同意引渡269名嫌疑人，司法程序同時進行。

西班牙公聽法院於12月15日同意引渡第一批121人，駁回了辯護律師有關「台灣並非中國一部分」等說法，並指獨立不能是單方面形式。