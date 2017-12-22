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中央社

西班牙法院 再同意第2批台嫌引渡中國

中央社2017/12/23 07:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）西班牙法院上週針對一批121名涉嫌電信詐騙的嫌疑人，同意把他們引渡到中國，今天再度同意引渡第2批93人，合計總數已達214人，其中多數來自台灣。

西班牙當局去年逮捕269名涉嫌電信詐騙的嫌疑人，其中218人是台灣人，受害者主要是身處中國的居民。

中國與西班牙簽有引渡協定，據此提出引渡要求。今年2月，西班牙內閣會議同意引渡269名嫌疑人，司法程序同時進行。

西班牙公聽法院於12月15日同意引渡第一批121人，駁回了辯護律師有關「台灣並非中國一部分」等說法，並指獨立不能是單方面形式。

總部位於巴塞隆納的先鋒報（La Vanguardia）報導，法院今天再度同意引渡93名嫌疑人到中國。熟知案情人士原預計法院明年初才會做出第2批引渡決定，今天的判決來得比預期要早。

西班牙法院同意引渡的兩批嫌疑人數，目前加起來達214人。

根據報導，這個組織已犯下約839起詐騙案，涉案總金額可能高達1600萬歐元（約新台幣5億6700萬元），有受害者甚至步入破產絕境。

報導表示，辯護律師主張嫌疑人是台灣人，不應被送往中華人民共和國，他們可能在中國遭受虐待，並受嚴厲處分至無期徒刑；但法官認為，涉案罪名是電信詐騙，與台灣的政治處境無關，且認定中國以法律規範保證不會採行無期徒刑，引渡請求中也表示不會處以死刑。

目前司法程序進行到二審，嫌疑人和律師收到判決書後，還可上訴。1061223

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