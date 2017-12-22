稅改雖過關 美期中選舉共和黨現危機

儘管取得執政重大成績，但美國社會對稅改圖利富人的疑慮不曾消減。此外，川普堅持驅逐非法移民、反對自由貿易、退出氣候變遷協定等政策，都讓他的支持度持續低迷，連帶影響共和黨選情。

川普（Donald Trump）今天正式簽署規模1.5兆美元稅改法案，取得上任頭一年的最重大立法勝利，開心全寫在臉上。

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國總統川普今天正式簽署稅改方案，對川普而言是任內重大成就。但川普不獲美國民眾青睞，現更傳出共和黨參議院大老私下憂心，明年期中選舉共和黨將失去國會多數黨地位。

從11月初維吉尼亞州、新澤西州與紐約市的地方選舉，到12月中旬的阿拉巴馬州參議員補選，美國民眾以選票表達對共和黨不滿。

蓋洛普民調中心（Gallup）日前一項調查顯示，川普上任之後，共和黨女性支持者比率下滑5個百分點，從過去的37%下降到32%，部分反對川普的支持者甚至轉而支持民主黨。

這在相當程度上與川普對女性出言不遜的歷史過往有關，在他支持涉嫌與未成年少女有不正當關係的阿拉巴馬州參議員候選人摩爾（Roy Moore）後，女性選民流失情況更為嚴重。

選民對川普的不滿，也將反映在明年11月的期中選舉。明年11月美國將改選眾議院所有435席次、100席的聯邦參議員也將改選34席。這是川普就任後第一次全國性政績檢驗。

美國政治新聞網站Politico報導，參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）私下透露，共和黨可能會輸掉明年的期中選舉，失去在參議院與眾議院的多數黨地位。

眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也向金主表示，擔心共和黨議員寧可選擇退休，也不打算尋求連任。

不光共和黨議員擔心，川普身邊的人也對明年選舉憂心忡忡。共和黨眾議員鄧特（Charlie Dent）透露，川普已被告知他的低支持度，可能影響明年選舉。

華盛頓郵報（Washington Post）也報導，本週稍早在一場川普與顧問針對明年期中選舉的會議上，前川普競選總幹事李萬度斯基（Corey Lewandowski）就向川普表示，共和黨全國委員會（RNC）並未做好足夠準備支持川普政策，競選經費籌措也不夠理想，他並提出警告現在的政治氛圍十分嚴峻。1061223