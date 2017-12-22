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比特幣暴跌 網站流量爆增 全球次大交易網站數度中斷

鉅亨網2017/12/23 07:50
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美國最大的比特幣交易市場之一 Coinbase 週五表示，由於比特幣價格崩盤，交易一度中止 2 小時，但恢復交易後價格再次上漲。

Coinbase 在美東時間下午 1 點 44 分在其網站上表示：「買進和賣出功能已經重新啟動，我們正在監控穩定性。」

稍早該公司表示，由於流量過大，買賣暫時停止，網站服務「可能暫時離線」。

截至美東時間下午 2 點 22 分，比特幣交易價格下跌 14%，接近 13283 美元。之前，它一度下滑至 10400 美元，較周日創紀錄的高點下滑了 44%。

(圖取自COINBASE網站)
(圖取自 COINBASE 網站)

根據 CryptoCompare 數據，Coinbase 供機構法人交易的 GDAX 交易所過去 24 小時的成交量達 10 億美元。該網站顯示，只有總部位於香港的 Bitfinex 的成交量 20 億美元比它高。

Coinbase 的 App 是本月在蘋果 Apple App Store 最受歡迎的 App 之一，它是美國主要數字貨幣如比特幣、以太幣和萊特幣買賣的主要領頭業者。該公司本週推出了比特幣的分支比特幣現金交易。

Coinbase 在美東時間週四下午 5:57 再度暫停了交易。不過問題在 15 分鐘內就解決了。

Coinbase 近幾個月來一直在努力跟上市場的高度需求。12 月 12 日，該公司也曾一天內 2 度暫停以太幣買賣。

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