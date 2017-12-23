排檔在怠速時可能會滑出停車檔 飛雅特克萊斯勒全球召

180 萬輛飛雅特克萊斯勒皮卡車的換檔器可能會意外地從停車檔滑開，該公司因而宣布召回維修。

這家意大利美國汽車製造商周五表示，將召回車輛類型涵蓋了溯自 2009 年的各種 Ram 重型皮卡車，以及一些輕型的 Ram 皮卡車。

該公司表示，已經確定了 7 起受傷和「很小數量」的車禍與這些具缺陷車輛「有潛在相關性」。

這次召回涵蓋了美國約 150 萬輛皮卡車和全球各地的 30 多萬輛同型車款。

飛雅特克萊斯勒表示，這個問題出現在安裝於轉向柱上的換檔器，而非撥號式換檔器或落地式換檔器。這個問題與 2016 年讓飛雅特克萊斯勒陷入困境的換檔缺陷無關，當年好萊塢演員安東．葉爾欽 (Anton Yelchin) 的意外死亡與他的 Jeep Grand Cherokee 有關，引發了聯邦調查。