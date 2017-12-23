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排檔在怠速時可能會滑出停車檔 飛雅特克萊斯勒全球召

鉅亨網2017/12/23 08:23
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180 萬輛飛雅特克萊斯勒皮卡車的換檔器可能會意外地從停車檔滑開，該公司因而宣布召回維修。

這家意大利美國汽車製造商周五表示，將召回車輛類型涵蓋了溯自 2009 年的各種 Ram 重型皮卡車，以及一些輕型的 Ram 皮卡車。

該公司表示，已經確定了 7 起受傷和「很小數量」的車禍與這些具缺陷車輛「有潛在相關性」。

這次召回涵蓋了美國約 150 萬輛皮卡車和全球各地的 30 多萬輛同型車款。

飛雅特克萊斯勒表示，這個問題出現在安裝於轉向柱上的換檔器，而非撥號式換檔器或落地式換檔器。這個問題與 2016 年讓飛雅特克萊斯勒陷入困境的換檔缺陷無關，當年好萊塢演員安東．葉爾欽 (Anton Yelchin) 的意外死亡與他的 Jeep Grand Cherokee 有關，引發了聯邦調查。

問題出現的原因是當駕駛人在停車模式下怠速空轉時長時間踩著剎車踏板，解除了剎車傳導的內部鎖定功能，使換檔器滑出停車檔。

飛雅特克萊斯勒將免費修復這項缺陷，建議車主在停車時隨時使用手剎車。

該公司表示，當車輛長時間處於高溫環境下時，問題更可能發生。

受影響的車輛包括 2010 年至 2017 年 Ram 2500 和 3500 的某些特定版本；2011 年至 2017 年 Ram 3500、4500 和 5500 皮卡；車重（GVWR）小於 10000 磅的 2016 年至 2017 年 Ram 3500 皮卡，還有一些 2009 到 2017 年的 Ram 1500 皮卡。

該公司表示，2016 年 12 月 31 日以後出廠的所有 2017 車款卡車都不在召回範圍內。

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