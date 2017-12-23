巴西總統：不考慮出售巴西航空工業公司

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西總統泰梅爾今天排除出售巴西航空工業公司的可能性，他強調，「巴西歡迎每一個合作夥伴，但不考慮轉移控制權。」

泰梅爾（Michel Temer）與國防部長鍾曼（RaulJungmann）在總統府早餐記者會上指出，巴西政府歡迎其他公司與巴西航空工業公司（Embraer）建立合作夥伴關係，但不考慮授權出售，因為Embraer是國家主權項目的中心。

鍾曼指出，如果出售Embraer，一家外國公司將可控制國家的重要項目，如Gripen NG戰鬥機和EMB-314戰鬥機計畫，以及與巴西固定衛星相關的技術轉移。