巴西總統：不考慮出售巴西航空工業公司

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西總統泰梅爾今天排除出售巴西航空工業公司的可能性，他強調，「巴西歡迎每一個合作夥伴，但不考慮轉移控制權。」
泰梅爾（Michel Temer）與國防部長鍾曼（RaulJungmann）在總統府早餐記者會上指出，巴西政府歡迎其他公司與巴西航空工業公司（Embraer）建立合作夥伴關係，但不考慮授權出售，因為Embraer是國家主權項目的中心。
鍾曼指出，如果出售Embraer，一家外國公司將可控制國家的重要項目，如Gripen NG戰鬥機和EMB-314戰鬥機計畫，以及與巴西固定衛星相關的技術轉移。
鍾曼表示，「這一切都關係到國家主權利益，而我們不能協商國家主權利益。除此之外，凡對Embraer有利，有助於提高銷售的行動，將受到歡迎。」
昨天有消息稱，美國飛機製造商波音（Boeing）正在協商收購巴西航空工業公司，震驚了市場。此消息被「華爾街日報」（Wall Street Journal）披露，並得到2家公司確認。
巴西航空工業公司的市值約37億美元，被「華爾街日報」稱為「巴西工業的王冠之寶」。波音有意併購Embraer的消息經傳開後，Embraer昨天的股價上漲22.5%。稍早漲幅一度超過40%。
波音是在其主要競爭對手空中巴士（Airbus）和加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）聯手後，決定協商收購Embraer。
波音和Embraer已經是許多項目的合作夥伴，自2015年起在聖保羅州內地聖約瑟平原市（Sao Jose dosCampos）設立航空生質燃料聯合研究中心。
美國證券管理委員會昨天發布波音和Embraer的一份聯合聲明指出，他們正在討論一個「具潛力組合」。根據內容，協商的基礎仍在討論中。
聲明還指出，交易將取決於巴西政府和監管機構，以及Embraer董事會和股東的批准。1061223