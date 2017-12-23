浣熊出沒要小心 四個月女嬰險送命

（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）住在費城北部的一名四個月大女嬰，日前在睡夢中被潛入家裡的一頭浣熊咬得頭部、手臂嚴重受傷，送醫搶救後所幸沒有性命危險。

哥倫比亞廣播公司報導，出生才四個月的朱尼（Journi Black），遭到浣熊攻擊之後雖然保住一命，但未來仍有漫長的復健之路要走。

朱尼的父親布萊克（Samuel Black）說，女兒20日晚間在床上熟睡之際，遭到一隻潛入家裡的浣熊攻擊，被咬得滿頭是傷。

媒體報導刊登了朱尼的傷勢照片顯示，咬著綠色奶嘴的朱尼額頭及右眼、右頰血跡斑斑，咬痕清楚可見。