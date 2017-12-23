浣熊出沒要小心 四個月女嬰險送命

（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）住在費城北部的一名四個月大女嬰，日前在睡夢中被潛入家裡的一頭浣熊咬得頭部、手臂嚴重受傷，送醫搶救後所幸沒有性命危險。
哥倫比亞廣播公司報導，出生才四個月的朱尼（Journi Black），遭到浣熊攻擊之後雖然保住一命，但未來仍有漫長的復健之路要走。
朱尼的父親布萊克（Samuel Black）說，女兒20日晚間在床上熟睡之際，遭到一隻潛入家裡的浣熊攻擊，被咬得滿頭是傷。
媒體報導刊登了朱尼的傷勢照片顯示，咬著綠色奶嘴的朱尼額頭及右眼、右頰血跡斑斑，咬痕清楚可見。
布萊克說：「我女兒差點就沒命了。」他也說，事發原因聽起來真的滿可笑。
哥倫比亞廣播公司報導，當地動物管理機構已經派員在社區布置陷阱，希望捕捉這隻浣熊，避免類似事件再度上演。醫師則表示，朱尼至少要花上一年，才能完全康復。
朱尼的母親回憶事發經過表示，當時女兒在樓上睡覺，她則帶著6歲兒子去上廁所時，突然聽到樓上發出奇怪聲響，還撞見一隻浣熊衝下樓梯。她說，跑上樓查看時，發現朱尼已經倒在地上，顯然浣熊是把朱尼從床上拖下來的。
朱尼的母親說，朱尼血流不止，不停哭叫，整個臉都是紅的。
她也表示，當天晚間發現附近有浣熊出沒時，曾經與房東聯繫表達關切，但鄰居則表示，由於社區裡經常有垃圾堆積在外，因此對於浣熊現身，早就見怪不怪。她母親說，房東回應是已經把浣熊趕走了。
布萊克指出，整起事件屬於房東疏失，打算訴諸法律，討回公道。他說：「房東應該負責。竟然有動物跑進住有孩童的家中肆虐，這是沒有道理的。」1061223