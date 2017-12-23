中南部空氣品質不佳 2電廠降載

（中央社記者余曉涵台北23日電）中南部今天空氣品質不佳，早上6時中部空品區已1/3以上測站達一級預警；雲嘉南、高屏空品區已1/3以上測站達二級預警。環保署表示，台中電廠及興達電廠都會降載減排。

行政院環境保護署監測及資訊處今天透過媒體LINE群組表示，截至今天早上6時中部空品區已1/3以上測站達一級預警，包含忠明、西屯、彰化、線西、二林、南投、竹山測站。

雲嘉南、高屏空品區已1/3以上測站達二級預警，包含斗六、崙背、新港、嘉義、新營、安南、美濃、橋頭、仁武、鳳山、大寮、林園、楠梓、左營、前金、前鎮、小港、屏東、潮州、復興測站。