中南部空氣品質不佳 2電廠降載

（中央社記者余曉涵台北23日電）中南部今天空氣品質不佳，早上6時中部空品區已1/3以上測站達一級預警；雲嘉南、高屏空品區已1/3以上測站達二級預警。環保署表示，台中電廠及興達電廠都會降載減排。
行政院環境保護署監測及資訊處今天透過媒體LINE群組表示，截至今天早上6時中部空品區已1/3以上測站達一級預警，包含忠明、西屯、彰化、線西、二林、南投、竹山測站。
雲嘉南、高屏空品區已1/3以上測站達二級預警，包含斗六、崙背、新港、嘉義、新營、安南、美濃、橋頭、仁武、鳳山、大寮、林園、楠梓、左營、前金、前鎮、小港、屏東、潮州、復興測站。
環保署空氣品質保護及噪音管制處官員指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件(EOH等)、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況(備轉容量率8.84%)，預擬今天自主降載減排。
空保處指出，雲嘉南空品區的台中電廠減排時段為早上7時到下午5時，降載量共2100千瓩(MW)(台中G3、G4、G6各減載100MW，G8、G9、G10各減載50MW，台中G1(550MW)、G2(550MW)停機檢修，台中G5(550MW)停機歲修)。
高屏空品區的興達電廠減排時段為早上7時到下午5時，降載量共670MW(興達G1減載170MW，興達G2(500MW)停機歲修)。1061223