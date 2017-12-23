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中央社

把握冬陽 24日又一波冷空氣南下

中央社2017/12/23 08:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣各地今天持續回暖；不過，根據中央氣象局預測，明天又有一波冷空氣南下，25至26日強度可能達大陸冷氣團等級。

氣象局觀測，今天清晨輻射冷卻效應仍明顯，中部以北局部地區氣溫多半在攝氏13至15度，嘉義只有12.7度，其他地區則約16、17度。

氣象局說，白天各地都是晴到多雲天氣，持續回暖，中午前後高溫將可達24至26度，日夜溫差約8至10度。

雖然天氣穩定，但沿海的浪仍然較大，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海仍可能出現長浪，氣象局提醒民眾到海邊活動注意安全。

氣象局預測，明天將有下一波冷空氣南下，東北風增強，迎風面的北部及東半部地區雲量增加，可能有短暫小雨；中午過後，北台灣及宜蘭地區溫度會開始下降，將由高溫22度，降至入夜後的14、15度。

至於其他地區天氣影響較小，白天溫度降幅不明顯，高溫仍可達24至26度，入夜後則下降至15到17度左右。

氣象局說，明天的一波冷空氣影響最明顯的時間將落在25至26日，可能達大陸冷氣團的強度，預測25日北部及宜蘭高溫17至19度、花東21至22度，全天偏涼；其他地區白天溫度仍可達23至25度，感受舒適。不過入夜後到26日清晨，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，其他地區15、16度，27日白天氣溫才會逐漸回升。1061223

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