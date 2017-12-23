耶路撒冷爭議延燒 以巴衝突釀2死近百傷

聯合國大會昨天以壓倒性票數通過決議，反對川普承認耶路撒冷為以色列首都、將美國大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。以色列與美國都拒絕接受投票結果。

（中央社巴勒斯坦自治區加薩市22日綜合外電報導）巴勒斯坦人今天再度上街抗議美國承認耶路撒冷為以色列首都，衛生部說，年輕群眾與以色列軍人在加薩走廊邊境發生衝突，已知2名巴勒斯坦人喪生，近百人受傷。

法新社特派員表示，數百名巴勒斯坦抗議群眾今天在加薩走廊邊界的不同地點，向以色列軍方丟擲石塊。以軍則發射煙幕彈、實彈、橡膠子彈回應。

位於加薩的哈瑪斯衛生部表示，北加薩的賈巴利亞（Jabalia）附近爆發衝突，24歲的卡法尼（Zakariaal-Kafarneh）胸部中彈身亡。法新社攝影記者表示，數千人今天晚間參與了卡法尼的喪禮。

29歲的莫哈伊生（Mohammed Mohaisen）在加薩市（Gaza City）東邊的衝突中身亡。另有94人受傷，其中3人情況危急。

而在約旦河西岸（West Bank），雷馬拉（Ramallah）、希布倫（Hebron）以及其他主要城市都爆發衝突，貝特艾（Beit El）猶太屯墾區附近等多處也發生較小型抗議。（譯者：中央社林宏翰）1061223