半導體狂潮明年不太可能重演 快來看看這些投行建議投

今年半導體股票大幅領先市場，但別想著明年這種好事會重演。

儘管近期出現拋售，費城半導體指數自 2016 年初以來上漲了 92%，並且由於盈利增長和前所未見的合併案推波助瀾，將連續第 2 年擊敗所有 11 個標普 500 類股走勢。儘管升勢並沒有讓分析師看空，但一些人仍建議投資者在選擇投資標的時慎作選擇，並警惕需求放緩和庫存水平上升的跡象。以下是分析師對 2018 年的評論。

費城半導體指數

摩根士丹利

2018 年的「額外」增長帶來了對庫存、供應加速和訂單加倍的「溫和關注」，儘管仍有一些機會，但可能會面對一個「更加混合的環境」

產業強勢總是會帶來擴大客戶庫存的跡象，這些跡象通常不會對股票造成負面影響，直到出現逆轉，由於需求強勁，預計「至少在年初」前還不會出現

不過，投資者仍應謹慎考慮更加混合的環境，比如增長預測較低、記憶體市場正變得「不再全球暴漲」，或者在「強勁」的資本支出期間後隨之來的溫和調整

目前的情況繼續保證「市場份額」仍是重點，推荐股票包括 ASML 控股有限公司、賽靈思公司、Ambarella 公司 (AMBA-US)、穩懋半導體 (3105-TW)、Analog Devices Inc.(ADI-US)，泰科電子 (TEL-US)、美光科技 (MU-US)、應用材料 (AMAT-US) 和 Lam Research Corp (LRCX-US)

奧本海默

2016 年開始的半導體「上升週期」已經進入球賽「下半場」

在過去 18 個月裡，半導體股票的漲幅倍數成長，同時也讓投資人對需求疲軟或者庫存過剩更加敏感

在這個階段，選股是「關鍵」，奧本海默繼續看好持續高於平均水平的增長、充分的現金流和股東回報佳的股票

增長最多的公司是 Monolithic Power Systems Inc.(MPWR-US)、Skyworks Solutions Inc.(SWKS-US) 和 Semtech Corp.(SMTC-US)，而現金流成長和股東回報佳的企業則有博通 (AVGO-US)、ADI (ADI-US)，德州儀器 (TXN-US) 和 Marvell Technology Group Ltd (MRVL-US)

彭博智庫

晶片製造商 2017 年的大漲部分來自強勁的盈利增長以及併購的有利背景，在 2018 年不太可能重演

收購和盈利增長的潛力仍然存在，但多年來的倍數增長可能沒有多大的擴張空間

汽車和工業晶片內容的增長仍然是長期趨勢，2018 年的記憶體價格可能保持強勁，取決於手機需求

美國稅改和現金匯回政策的變化可能有助於收入

伯恩斯坦

2018 年的增長不太可能像 2017 年一樣強勁，但只要需求週期繼續下去，半導體行業仍將維不墜；在這樣的環境下，投資者應該持有「結構性佳或長期擁有」的股票，在周期性的強勢環境下運行良好，如果市場轉向至少可以提供一些相對的保護

博通仍然是 2018 年的首選。即使該公司未能成功收購高通公司 (QCOM-US)，博通仍有機會實現增長、利潤率擴張和分配更高的股息

德州儀器並不「吸引人」，但隨著時間的推移它有望「成長更高」，根據伯恩斯坦美國半導體公司的報告，該公司將自稅改的公司稅率調整中獲益更多

Nvidia (NVDA-US) 的市場機會儘管市值「嚇人」，但其市場機會卻處在「很大」與「更大」之間。隨著時間的推移，投資者對公司機會的看法可能會變得更加積極

投資公司 Stifel