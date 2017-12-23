熱門股─外資連買5天 宏達電周線連2紅

宏達電 (2498-TW) 今年前 3 季每股虧損 8.64 元，全年恐持續虧損，明年首季可望有 311.5 億元業外進帳，加上一體機 Vive Focu 預購傳出佳績，轉機題材吸引法人買盤，外資連續買超 5 天，買超 7555 張，自營商也轉為買超，周五股價開高走高，終場收 75.1 元，漲幅 4.3%，周線連 2 紅，周漲幅 9%。

Google 以 331.54 億元購買宏達電部分智慧手機研發團隊及特定的相關資產，推估這筆業外收益可望在明年初入帳；本業部分在 VR 一體機市場也傳出好消息，在中國推出 Vive Focus，預計明年 1 月出貨，預購傳出佳績，且獲代理商偉仕佳傑公司追加 10 億元人民幣 (約 45 億元) 採購銷售合約，明年 Vive 營運可望出現明顯成長。

史蒂芬史匹柏一級玩家預告片也引發熱烈討論，宏達電是一級玩家的官方合作夥伴，隨著一級玩家上映將有助 Vive 明年的行銷效益；外資已連續 5 天買超宏達電，統計近 10 個交易日也是買超居多，合計買超 9102 張。

外資周五買超宏達電 987 張，自營商也買超 3171 張，合計三大法人買超 4158 張，宏達電周五開高走高，盤中一度拉高至 77 元，終場收 75.1 元，上漲 3.1 元，漲幅 4.3%，周線連 2 紅，蘊釀挑戰 9 月間高點的動能。