前陸戰隊員策劃耶誕恐攻 FBI臥底逮人

犯嫌向FBI密探描述如何想藉爆裂物，在12月18日到25日間鎖定碼頭的群眾，因為「耶誕節是犯下攻擊的絕佳日子」。

法新社報導，據FBI特務麥金尼（ChristopherMcKinney）提交的一份口供，落網的26歲拖車司機詹姆森（Everitt Aaron Jameson）打算鎖定舊金山最熱鬧的39號碼頭（Pier 39）旅遊景點犯案。

據法院資料，詹姆森公開宣稱他不需脫身計畫，因為他已「準備赴死」。

FBI探員20日突襲犯嫌位於加州摩德斯托（Modesto）的住處，宣稱找到犯嫌的遺書，以及數件武器和彈藥。

據FBI指出，詹姆森2009年在陸戰隊接受過基礎訓練，並以合格步槍「一等射手」的成績結訓，但後來因隱匿哮喘病史不報，被陸戰隊開除。

法院資料顯示，犯嫌不經意向一名他以為是IS高階領袖的臥底探員，透露出犯案計畫。

犯嫌已遭加州東區聯邦地方法院，依企圖向特定外國恐怖組織提供實質支持的罪名起訴，若被定罪，最高可處20年有期徒刑。（譯者：中央社陳亦偉）1061223