2萬人聯署逼退、前女友狠批　麥特戴蒙「捲入」性醜聞案

麥特戴蒙日前接受ABC News節目訪問，談到好萊塢近來爆出的性醜聞事件，居然表示「拍拍屁股、強暴或者猥褻兒童，這些行為是有區別的，問題不能混為一談。」暗指有女星放大非禮事件。此話一出激怒許多網友，連他的前女友蜜妮卓芙都公開批判他。

根據報導，目前已經有近2萬名網友聯署，希望有份演出女版《瞞天過海》的麥特戴蒙，退出這部以女性為主的電影，而他在電影《心靈捕手》合作過的前女友蜜妮卓芙，先是在推特回應「天啊，男人居然還對他們對女性的不當行為、性騷擾、強姦等有這麼多意見，這反映了他們根本愚昧至極，必然也導致他們本身就成為問題的一部分（我對此一點都不驚訝）。」