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娛樂

2萬人聯署逼退、前女友狠批　麥特戴蒙「捲入」性醜聞案

娛樂中心╱綜合報導2017/12/23 10:02
▲麥特戴蒙（左）居然還區別性騷擾等級，連前女友蜜妮卓芙都看不下去。（合成圖，2017.12.23）
▲麥特戴蒙（左）居然還區別性騷擾等級，連前女友蜜妮卓芙都看不下去。（合成圖，2017.12.23）

麥特戴蒙日前接受ABC News節目訪問，談到好萊塢近來爆出的性醜聞事件，居然表示「拍拍屁股、強暴或者猥褻兒童，這些行為是有區別的，問題不能混為一談。」暗指有女星放大非禮事件。此話一出激怒許多網友，連他的前女友蜜妮卓芙都公開批判他。

根據報導，目前已經有近2萬名網友聯署，希望有份演出女版《瞞天過海》的麥特戴蒙，退出這部以女性為主的電影，而他在電影《心靈捕手》合作過的前女友蜜妮卓芙，先是在推特回應「天啊，男人居然還對他們對女性的不當行為、性騷擾、強姦等有這麼多意見，這反映了他們根本愚昧至極，必然也導致他們本身就成為問題的一部分（我對此一點都不驚訝）。」

蜜妮卓芙更在接受《衛報》訪問時表示，「女性遭遇這種傷害沒有高低之分。被強暴的女性、不想看到陰莖卻被迫觀看的女性，被拍拍屁股的女性，沒有前者一定比後者糟糕這種事情。你無法指著一名受傷的女性說，這個行為應該比另一個行為還糟糕。男性無權評論女性遭受的傷害，更不用說，這無法由一名男性斷定。」

「因為男性不是女人，無法感受到那種私人情緒，尤其是一名有權勢的男性站出來，『指導』妳該怎麼區別，不管他是不是故意的，都令人惱怒。」「我現在總算了解，大部分的男性，就算是好的男性或者我愛的男性，還是有一條界線，他們就是無法理解每天受到傷害、辱罵的感覺。」

另一名演員艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）也站出來比喻道，「癌症有不同階段，儘管有些容易治療，但終究還是癌症。」

關鍵字麥特戴蒙蜜妮卓芙艾莉莎米蘭諾
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