嘉縣私人掩埋場火災　縣府：已撲滅起火點

嘉義縣水上鄉綠潔掩埋場，昨(22)日下午起火燃燒，濃煙四溢，空氣中傳出惡臭味，附近居民疑似吸入不潔空氣，身體不適通報嘉義縣環保局處理。消防單位4時許接獲報案出勤，晚間6時多掩埋場火勢控制，但內部仍持續悶燒，只得澆水避免火勢復燃，有關起火原因及責任歸屬，需消防人員後續調查、鑑定。

嘉義縣政府針對掩埋場起火、悶燒及相關處理情形提出說明。縣政府表示，環保局於20:17接獲消防局轉報水上鄉中庄村垃圾掩埋場附近燒廢棄物案件，巡查員於20:25到達現場，現場見有消防車及律潔公司人員，據律潔公司現場人員說明，起火時間約為下午4時，因為掩埋場附近有不明的起火點，延燒進入掩埋場造成掩埋場火災，火勢已於下午6點多控制，但部分為悶燒情形，無法立即撲滅，環保局立即要求該公司調動重型機械進入災區協助滅火，截至今(23)上午9時主要的起火點已經撲滅，只剩下少部分仍然繼續悶燒中。