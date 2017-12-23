NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

嘉縣私人掩埋場火災　縣府：已撲滅起火點

記者陳鐘聲／嘉義報導2017/12/23 10:32
▲嘉義縣綠潔掩埋場，22日下午起火燃燒，有關起火原因及責任歸屬調查、鑑定中。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.23）
▲嘉義縣綠潔掩埋場，22日下午起火燃燒，有關起火原因及責任歸屬調查、鑑定中。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.23）

嘉義縣水上鄉綠潔掩埋場，昨(22)日下午起火燃燒，濃煙四溢，空氣中傳出惡臭味，附近居民疑似吸入不潔空氣，身體不適通報嘉義縣環保局處理。消防單位4時許接獲報案出勤，晚間6時多掩埋場火勢控制，但內部仍持續悶燒，只得澆水避免火勢復燃，有關起火原因及責任歸屬，需消防人員後續調查、鑑定。

嘉義縣政府針對掩埋場起火、悶燒及相關處理情形提出說明。縣政府表示，環保局於20:17接獲消防局轉報水上鄉中庄村垃圾掩埋場附近燒廢棄物案件，巡查員於20:25到達現場，現場見有消防車及律潔公司人員，據律潔公司現場人員說明，起火時間約為下午4時，因為掩埋場附近有不明的起火點，延燒進入掩埋場造成掩埋場火災，火勢已於下午6點多控制，但部分為悶燒情形，無法立即撲滅，環保局立即要求該公司調動重型機械進入災區協助滅火，截至今(23)上午9時主要的起火點已經撲滅，只剩下少部分仍然繼續悶燒中。

縣府指出，綠潔掩埋場是民間私有的掩埋場，已經封閉多年，這一次的火災造成空氣汙染，環保局將於火災撲滅之後調查是否有管理上的疏失，或其他違反違法情事，如果有違法情事，將依照空氣污染防制法最高可罰新台幣100萬元並追究責任。

嘉義縣環保局也強調，不良的管理所造成的火災，常常衍生空氣品質不良的影響，尤其是每年的10月到隔年的3月雲、嘉；南地區，受地形及氣候因素影響空氣品質擴散不良，火災將對空氣品質造成嚴重影響；未來將提案在修正《空氣污染防制法》的時候，加強處罰的強度，另外也會要求綠潔掩埋場裝設沼氣排放設施，避免高濃度的沼氣，造成掩埋場易生火災情形。

關鍵字嘉義縣綠潔掩埋場空氣污染防制法嘉義縣環保局
玩藝生活千人展　文化研習班有看頭林智堅改善園區交通　蔡明介稱讚

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan