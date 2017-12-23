嘉縣私人掩埋場火災　縣府：已撲滅起火點

嘉義縣水上鄉綠潔掩埋場，昨(22)日下午起火燃燒，濃煙四溢，空氣中傳出惡臭味，附近居民疑似吸入不潔空氣，身體不適通報嘉義縣環保局處理。消防單位4時許接獲報案出勤，晚間6時多掩埋場火勢控制，但內部仍持續悶燒，只得澆水避免火勢復燃，有關起火原因及責任歸屬，需消防人員後續調查、鑑定。
嘉義縣政府針對掩埋場起火、悶燒及相關處理情形提出說明。縣政府表示，環保局於20:17接獲消防局轉報水上鄉中庄村垃圾掩埋場附近燒廢棄物案件，巡查員於20:25到達現場，現場見有消防車及律潔公司人員，據律潔公司現場人員說明，起火時間約為下午4時，因為掩埋場附近有不明的起火點，延燒進入掩埋場造成掩埋場火災，火勢已於下午6點多控制，但部分為悶燒情形，無法立即撲滅，環保局立即要求該公司調動重型機械進入災區協助滅火，截至今(23)上午9時主要的起火點已經撲滅，只剩下少部分仍然繼續悶燒中。
縣府指出，綠潔掩埋場是民間私有的掩埋場，已經封閉多年，這一次的火災造成空氣汙染，環保局將於火災撲滅之後調查是否有管理上的疏失，或其他違反違法情事，如果有違法情事，將依照空氣污染防制法最高可罰新台幣100萬元並追究責任。
嘉義縣環保局也強調，不良的管理所造成的火災，常常衍生空氣品質不良的影響，尤其是每年的10月到隔年的3月雲、嘉；南地區，受地形及氣候因素影響空氣品質擴散不良，火災將對空氣品質造成嚴重影響；未來將提案在修正《空氣污染防制法》的時候，加強處罰的強度，另外也會要求綠潔掩埋場裝設沼氣排放設施，避免高濃度的沼氣，造成掩埋場易生火災情形。