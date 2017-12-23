中3.6億耶誕彩券 西班牙安養院員工樂翻

安養院的22名員工每人都至少持有一張頭獎彩券，每張各中40萬歐元（約新台幣1417萬元）。

法新社報導，西班牙的電視台播送影像中，中部坎波德克里普塔納鎮（Campo de Criptana）的「聖心」（Sagrado Corazon）安養院員工在院外大肆歡慶，許多人身著潔白制服雀躍不已，唱著歌喝著氣泡酒。

（中央社馬德里22日綜合外電報導）西班牙年度耶誕樂透今天開獎，幸運之神眷顧中部貧困城鎮一家安養院，向22名員工撒下1000多萬歐元（約新台幣3.6億元）頭獎彩金。

坎波德克里普塔納鎮居民約有1萬4000人，每5人就有1人失業。聖心安養院院長甘伯斯（Ana MariaCampos）說：「他們是真的需要這筆彩金的員工。」

一名在安養院當志工的卡車司機，在前往西北部加利西亞（Galicia）地區的路上，買下30張彩券，全都中了頭獎。

他自己留下2張，各送一張給他兩名兄弟，其他26張全轉賣安養院員工。

他的兩張彩券中80萬歐元（約新台幣2833萬元），安養院26張共為員工們贏得1040萬歐元。

西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）的總獎金傲視全球。和其他樂透彩券不同的是，「胖子樂透」不只有幾個大獎中獎人，而是希望分享財富，讓數千人都有獎拿。

今年頭獎號碼71198出現在1600張彩券上，頭獎彩金共6億8000萬歐元，其中大部分在加利西亞售出，計有1300張。（譯者：中央社梁元齡）1061223