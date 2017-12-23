NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

台大校長遴選 校務會議推薦23日下午揭曉

中央社2017/12/23 10:18
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學校長遴選逐漸白熱化，校務會議今天將針對8位候選人進行「推薦投票」，獲得1/3票數以上支持，才能進入遴選委員會的階段。

台大今年首度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」的門檻。

台大校務會議共有173席，各校長候選人需拿到58票，才能通過門檻。校務會議下午開票時，各候選人記票達1/3門檻票數，就不再繼續計票，也不排出各候選人的得票高低順序。

台大校務會議173席中，有18席是學生代表。而學生會已於22日先一步公布學生意向投票結果，在有效票1140票中，越過1/3門檻（386票）的為王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟4人，成為學生推薦校長候選人。

學生會長林彥廷表示，學生意向投票雖不在正式遴選程序之中，但他本人會依據上述結果，在校務會議中投下對4人的同意票。

今天下午校務會議開票結束後，越過門檻的候選人，將進入遴選委員會階段。台大校長遴選委員會共有21席委員，包括3位教育部官派代表、2位校友總會推薦代表、3位行政會議代表、1位行政人員代表、1位學生代表，以及11位教研人員、校友、社會公正人士代表。最終校長人選預計於民國107年1月5日揭曉。1061223

中3.6億耶誕彩券 西班牙...立委提修法 具居留權陸配...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan