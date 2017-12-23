台大校長遴選 校務會議推薦23日下午揭曉

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學校長遴選逐漸白熱化，校務會議今天將針對8位候選人進行「推薦投票」，獲得1/3票數以上支持，才能進入遴選委員會的階段。
台大今年首度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」的門檻。
台大校務會議共有173席，各校長候選人需拿到58票，才能通過門檻。校務會議下午開票時，各候選人記票達1/3門檻票數，就不再繼續計票，也不排出各候選人的得票高低順序。
台大校務會議173席中，有18席是學生代表。而學生會已於22日先一步公布學生意向投票結果，在有效票1140票中，越過1/3門檻（386票）的為王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟4人，成為學生推薦校長候選人。
學生會長林彥廷表示，學生意向投票雖不在正式遴選程序之中，但他本人會依據上述結果，在校務會議中投下對4人的同意票。
今天下午校務會議開票結束後，越過門檻的候選人，將進入遴選委員會階段。台大校長遴選委員會共有21席委員，包括3位教育部官派代表、2位校友總會推薦代表、3位行政會議代表、1位行政人員代表、1位學生代表，以及11位教研人員、校友、社會公正人士代表。最終校長人選預計於民國107年1月5日揭曉。1061223