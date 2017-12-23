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中央社

5協會會員報名異常 體育署要查

中央社2017/12/23 10:18
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北23日電）體育署將代收會員資料轉交各單項協會，有協會抱怨在報名截止前一天單日暴增近3000人，且資料幾乎相同，體育署獲知後已將資料移交刑事警察局，瞭解這些會員是否為自願加入。

體育署在12月20日晚間9時，關閉47個單項協會的網路會員預報名系統，並於次日將資料移交給單項協會審查，但健美協會發現在報名截止前，竟有近3000人報名加入，且包括住址、電話與電子信箱等基本資料完全相同，質疑會員資料的正確性。

據悉會員報名異常的協會除健美外，另有射擊、保齡球、軟式網球與撞球等5個協會，均為報名截止前突然湧進大量會員加入，體育署私下派員查訪，證實網路上登記的住址的確有人設籍，並非外傳的「預售屋」。

至於報名資料幾乎相同一事，體育署官員私下表示，問題在於這些報名加入的民眾是否有心加入協會、關心體育，如果這些民眾的確授意請他人代為上網登記，代為登記的人可能只是貪圖方便，採取複製貼上的方式辦理，才會造成資料相同的狀況。

要完成加入會員手續，一般民眾只需繳交身分證影本（不需本人親自出席），並支付會費後即可完成，但體育署研擬針對這近3000位資料異常的民眾，將要求本人親自前往協會繳交資料與會費，經確認沒有問題後才能成為協會會員。

不過體育署強調，目前仍有25個單項協會仍持續接受網路報名，呼籲有心人士不要企圖干擾會員資料的公正性，共同維護體育改革透明公開政策。1061223

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