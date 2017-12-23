5協會會員報名異常 體育署要查

（中央社記者龍柏安台北23日電）體育署將代收會員資料轉交各單項協會，有協會抱怨在報名截止前一天單日暴增近3000人，且資料幾乎相同，體育署獲知後已將資料移交刑事警察局，瞭解這些會員是否為自願加入。

體育署在12月20日晚間9時，關閉47個單項協會的網路會員預報名系統，並於次日將資料移交給單項協會審查，但健美協會發現在報名截止前，竟有近3000人報名加入，且包括住址、電話與電子信箱等基本資料完全相同，質疑會員資料的正確性。

據悉會員報名異常的協會除健美外，另有射擊、保齡球、軟式網球與撞球等5個協會，均為報名截止前突然湧進大量會員加入，體育署私下派員查訪，證實網路上登記的住址的確有人設籍，並非外傳的「預售屋」。