國銀挺綠能布重兵 「綠色貸款」站上兆元大關

對於國銀而言，綠色金融服務專案為創新的金融商品，不僅落實企業社會責任，並擁有穩定的還款來源，目前綠能授信放款民營行庫以國泰金控 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行表現最為積極。

隨著太陽能板產業成熟、政策到位，民間融資需求增長，綠能將成為明年國銀業務成長的主要動能，紛紛組成綠能融資專業團隊，發揮各自特色並結合廣大客戶資源，推出綠色貸款「太陽光電發電設備融資專案」協助企業與個人，共創民眾、政府、光電業者、銀行四贏格局。

政府宣示邁向 2025 年全台 20% 再生能源發電目標，引發企業、民間種電風潮；根據金管會季統計，國銀對綠能科技產業的「綠色貸款」總放款今 (2017) 年已突破兆元，截至今年 9 月底，放款餘額就已達 1 兆 497 億元。

國泰金控分別透過子公司國泰世華銀行、國泰人壽兩路並進，銀行提供太陽能電廠專案融資及參與離岸風電融資，國壽則是投資太陽能電廠，目前已投資約 30 億元，並訂定千億元為目標。

永豐銀行則以「產業扶植，法個並行」多元融資策略及專業團隊共同扶植太陽能產業，包括：（1）陸續與新北、台南等縣市政府針對工業區、鹽灘等閒置用地共推專案融資；（2）為首波參與國際太陽光電展的金融業者；（3）連續 2 年獲經濟部光鐸獎「優良金融服務獎」肯定；（4）於 2017 年 5 月募發首檔綠色債券以強化資本市場，並獲國際獎項肯定。

與縣市政府合作的除了永豐銀，華銀與新竹市政府、合庫與屏東縣政府、彰銀與桃園市政府等都有合作，其中，合庫與屏東縣推動養豬戶發展沼氣發電、研擬潮汐發電的可行性；而彰銀與桃園市政府補助低碳科技產業。