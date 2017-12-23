應華日陸廠訂單加持 明年車用比重翻倍

董俊毅表示，能率集團近幾年積極擴大車用領域布局，旗下除2015年購併汽車零組件廠日本第一化成，包括應華、捷邦及佳能都積極布局汽車零組件領域，除既有傳統車廠外，也已成功打入電動車市場。明年度應華加計捷邦車用零組件產品比重將從今年的20%翻倍拉高到40%至50%。

應華副董事長董俊毅表示，歷經幾年轉型布局，除現有手機金屬加工事業，集團在車用市場布局已逐步進入收割期，汽車零組件營運占比將快速拉升，方向已越來越明確，預計明年是轉型年，轉型效益將逐步展現。未來不排除持續以併購模式增加汽車領域資源，目標鎖定零部件產業為主。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）應華積極跨足汽車電子事業，除拉高日本第一化成（IKKA）持股，日本客戶訂單將持續擴大，明年加計旗下捷邦車用產品營收占比有機會從今年20%翻倍拉高到40%至50%。

為加快拓展車用零件市場，將結合日本第一化成於車用塑膠零組件資源，透過金屬搭配塑膠方式，共同發展製造車用電力及電池動力調節系統，以增加滲透汽車零組件市場。應華董事會通過，以超過新台幣1億元加碼增加第一化成14%股權，讓應華子公司Avy High TechLTD.持有日本第一化成持股比例由20%拉高到34%。

應華表示，由於捷邦國際與第一化成都是粉末冶金及塑膠射出等製程，應華精密強項在金屬加工上可在CNC等精密機加工領域補足日本客戶需求，結合捷邦國際及第一化成，透過三方互補方式一起供應汽車及電動車模組給日本客戶；目前應華精密子公司應華工業已開始小量生產汽車用等金屬沖壓零件，預計在台增加CNC製程，擴大產品線，並藉出海口通路端優勢，集團持續尋找與其他車用零組件廠合作機會。

電動車部分，應華電動車調節電流設備，已藉第一化成切入日本車廠，隨量產出貨，明年度將見到較顯著成長。電動車用電子煞車系統、安全輔助系統及馬達都已在開發中，隨新興車廠越來越多，產業成長動能值得期待。

日本第一化成為日本生產汽車零組件及模具部品大廠，成立超過50年，技術能力在日本享有一定的市場地位，能率集團說，日本第一化成為擁有高端塑料成型技術、模具技術的製造商，利用獨有加工技術，生產塑料與金屬混合零部件，及形狀複雜的塑料零部件。

除了日本，在中國東莞、越南、馬來西亞設有製造基地，客戶涵蓋主要日本汽車品牌大廠，在車用電裝機構件，如電動方向盤齒輪及車門滑軌等。1061223