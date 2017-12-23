93款遊戲角逐年度大獎 6萬玩家票選

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台北國際電玩展主辦的「GAME STAR遊戲之星」票選活動為電玩展暖身，舉辦電玩展的台北市電腦公會表示，今年有93款遊戲角逐GAME STAR遊戲之星年度大獎，目前已有6萬玩家響應支持票選最愛遊戲。

電腦公會表示，「GAME STAR遊戲之星」票選活動是由遊戲公司及獨立遊戲開發團隊推薦自西元2016年9月到2017年8月期間引起玩家熱烈討論作品，參賽遊戲總計93款，分為「台灣研發遊戲」、「台灣獨立遊戲」、「線上遊戲」、「網頁遊戲」、「單機遊戲」、「遊樂器遊戲」與「行動遊戲」類。