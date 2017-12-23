監控新疆 中共布下高科技天羅地網

（中央社台北23日電）位於中亞的中國邊疆城市烏魯木齊可能是全世界監控最嚴密的地方之一。華爾街日報報導，中國政府為打擊一些分裂分子暴力活動而採取的措施，讓當地成為高科技控制的實驗場。

華爾街日報兩名記者日前透過12天的實地採訪，報導了北京當局透過高科技工具，對新疆天羅地網式的嚴密監控，包括火車站和進入市鎮的道路配備了身分識別掃描儀的安全檢查點；旅館、購物中心和銀行使用面部掃描儀來監控往來人們。

此外，警察會利用手持設備來搜查智慧型手機上的加密聊天應用程式、帶有政治色彩的影音以及其他可疑內容；加油時，司機必須先刷身分證，再面向一個攝影機。