監控新疆 中共布下高科技天羅地網

（中央社台北23日電）位於中亞的中國邊疆城市烏魯木齊可能是全世界監控最嚴密的地方之一。華爾街日報報導，中國政府為打擊一些分裂分子暴力活動而採取的措施，讓當地成為高科技控制的實驗場。
華爾街日報兩名記者日前透過12天的實地採訪，報導了北京當局透過高科技工具，對新疆天羅地網式的嚴密監控，包括火車站和進入市鎮的道路配備了身分識別掃描儀的安全檢查點；旅館、購物中心和銀行使用面部掃描儀來監控往來人們。
此外，警察會利用手持設備來搜查智慧型手機上的加密聊天應用程式、帶有政治色彩的影音以及其他可疑內容；加油時，司機必須先刷身分證，再面向一個攝影機。
報導描述，在當地活動，幾乎不可能不感受到當局毫不鬆懈的監控。市民和遊客每天都必須通過警察的檢查點，監控攝影機和機器掃描行人身分證、面部、眼球，有時候是全身掃描。
報導說，在維吾爾族穆斯林占絕大多數的新疆，中國為打擊一些分裂分子暴力活動而採取的措施，讓當地成為了高科技控制的實驗場。
民權活動人士說，中國政府希望將這種做法推廣到全中國大陸。
廣州雲從科技（CloudWalk Technology Co.）一名管理人員在10月召開的安全博覽會透露，新疆是全球安保最森嚴的地方。
名為Jiang Jun的雲從科技管理人員說，新疆警方每監控10萬人所使用的監控設備數量，在中國其他地區足以監控百萬人。
雲從科技出售臉部識別系統給新疆警方，出售身分核實系統給加油站。
新疆政府對相關問題不予置評。新疆高級官員稍早前曾說，社會穩定和長治久安是新疆地方政府的總目標。
中國和外國民權活動人士認為，從新疆的監控情況可以窺見未來全中國的監控形勢。
從事監控案件工作的中國人權律師祝聖武表示，政府不斷吸取在新疆實行高壓統治的經驗教訓，並應用在中國東部地區，新疆的事態發展關係到全體中國人的命運。1061223