華膳年菜王私房東坡肉 蔡總統也說讚

（中央社記者汪淑芬台北23日電）華航投資的華膳空廚是台灣最具規模的空廚業，每天供應約4萬份航空餐，6年前開始賣年菜；其中，年年最搶手的是「私房東坡肉」，總統蔡英文今年出訪在機上品嚐時也說讚。
華膳餐飲部經理周忠平說，東坡肉是江浙名菜，華膳堅持依古法製做，與一般市面上東坡肉最大差別，利用天然瓠瓜的瓜條來固定豬肉，且每塊東坡肉都是華膳師傅用手工仔細綑綁，力道要掌握到恰到好處，太大瓜條會斷裂，太小難固定豬肉。
周忠平也說，因瓜條在蒸煮時會膨脹，也會出現綁好的豬肉脫落，這時就得淘汰，確保提供給消費者的產品外形都完整，但淘汰的東坡肉不是丟棄，而是轉給員工餐廳，讓員工享用。
華膳生產部副主廚李其傳說，市面上一般東坡肉多半用棉線固定豬肉，用瓜條的好處是，可以和肉一起食用，且是天然食物，吃得安心。
李其傳曾擔任陳水扁、馬英九及蔡英文3任總統的總統專機主廚。他說，今年總統蔡英文出訪時，華膳特別製作了東坡肉，他在機上曾請總統品嚐，蔡總統當場說讚。
華膳生產部研發副主廚田佳宜說，製作東坡肉工序繁複，豬肉要挑選中間肥瘦均勻部位，通常10公斤的豬肉，做出的東坡肉剩不到一半，手工綁完瓜條，要先滷過再蒸，並用醬油及酒，以小火慢工煨煮，才會入味，且色澤晶亮，美味又賞心悅目。
華膳年菜都是過年時才限量生產，因是功夫菜，採限量供應，周忠平說，東坡肉包裝是每包6小塊，現在已開始製作明年春節的年菜，東坡肉數量只有300包。1061223