華膳年菜王私房東坡肉 蔡總統也說讚

（中央社記者汪淑芬台北23日電）華航投資的華膳空廚是台灣最具規模的空廚業，每天供應約4萬份航空餐，6年前開始賣年菜；其中，年年最搶手的是「私房東坡肉」，總統蔡英文今年出訪在機上品嚐時也說讚。

華膳餐飲部經理周忠平說，東坡肉是江浙名菜，華膳堅持依古法製做，與一般市面上東坡肉最大差別，利用天然瓠瓜的瓜條來固定豬肉，且每塊東坡肉都是華膳師傅用手工仔細綑綁，力道要掌握到恰到好處，太大瓜條會斷裂，太小難固定豬肉。

周忠平也說，因瓜條在蒸煮時會膨脹，也會出現綁好的豬肉脫落，這時就得淘汰，確保提供給消費者的產品外形都完整，但淘汰的東坡肉不是丟棄，而是轉給員工餐廳，讓員工享用。