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中央社

秘魯總統驚險躲過彈劾 但聲譽大傷

中央社2017/12/23 10:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社利馬22日綜合外電報導）秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）被控涉入巴西建設公司Odebrecht相關貪腐案，聲譽大傷，昨天驚險躲過彈劾之後，今天啟動內閣改組。

法新社報導，反對陣營沒能將79歲的庫辛斯基拉下台，也讓內部分歧惡化，原本外界認為反對陣營能夠表決通過彈劾。

分析家表示，上台一年半的庫辛斯基面對貪腐與說謊指控，勢必要在執政方向上有「重大改變」。

庫辛斯基最近的調整包括上週同意內政部長巴松布瑞奧（Carlos Basombrio）請辭。巴松布瑞奧尚未公開表明為何下台。

秘魯經過一週的政壇動盪造成市場不安，出身經濟學家的庫辛斯基挺過14小時的國會議程，以8票之差躲過彈劾。

庫辛斯基被控收受巴西建設公司Odebrecht賄款500萬美元，然後說謊掩蓋罪行。

政治分析家圖耶斯塔（Fernando TuestaSoldevilla）表示：「總統的確是保住位子，但他的聲譽已經敗壞。」

就在驚險躲過彈劾之後，庫辛斯基宣布秘魯將展開「和解與重建的…新篇章」。他先前稱那些對他的指控是「政變」和「打擊」民主。

藤森惠子領導的反對陣營推動彈劾，她是前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒。藤森謙也因貪腐與妨害人權控罪而身陷囹圄。

藤森惠子去年在總統大選輸給庫辛斯基，而她自身也因與Odebrecht貪腐案有所牽連而面臨質疑。（譯者：中央社林宏翰）1061223

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