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政治

慶富總部租金繳不出來　卻還想繼續承造獵雷艦

記者呂烱昌／綜合報導2017/12/23 11:40
▲國防部13日正式函告慶富造船解除獵雷艦採購案契約。慶富則回應將循法律途徑解決，並揚言送監察院調查。國防部長馮世寬14日霸氣回應表示「請便」。（圖／NOWnews資料照）
▲國防部13日正式函告慶富造船解除獵雷艦採購案契約。慶富則回應將循法律途徑解決，並揚言送監察院調查。國防部長馮世寬14日霸氣回應表示「請便」。（圖／NOWnews資料照）

慶富總部大樓已連欠3個月租金，12月底前若未繳清，將遭到經濟部加工出口區解約。面對嚴峻的財務危機，慶富22日再度發布新聞稿，表示不接受海軍解除獵雷艦合約。

經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，尚未接到慶富申請歇業的通知，慶富造船位於高雄軟體科學園區的總部大樓已連欠3個月租金，12月底前若未繳，已達4月租金未繳解約條件，屆時將沒收租約保證金，並解除租約。

不過，黃文谷表示，慶富租用軟體園區土地蓋大樓，地上物仍屬慶富，但是部分地上物又遭法院查封，情況較複雜，一旦解除租約，恐怕必須訴諸法律途徑解決。

慶富爆發財務危機以來，員工的8、9月薪資先是未如期支付，後來經勞工局召開調解會後，慶富已在10月中旬支付，但是10月份薪資卻在11月5日未入帳。有離職員工表示，慶富從7月就沒有再提撥勞健保及勞退準備金。

由於國防部在13日宣布與慶富解除獵雷艦建造合約，立法院外交及國防委員會21日審查國防部107年度預算，朝野立委決議刪除海軍司令部獵雷艦案的35億3632萬元預算。

慶富公司22日晚間發布新聞稿表示，22日下午委託律師函覆國防部，說明不同意解約，主張解約不合法，主要理由認國防函片面解約於法於情於理皆屬無據，慶富難以同意。

面對國防部解約，慶富再度表示有「愛國投資人」願出100億元協助慶富度過難關，但是至今未公布金主身分，因而遭質疑是拖延軍方解約的說詞。

關鍵字慶富獵雷艦高雄
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