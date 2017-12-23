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娛樂

「我死了有人在乎嗎？」　柯震東IG發文嚇壞粉絲

娛樂中心╱台北報導2017/12/23 11:11
▲柯震東的發文令人心驚。（圖／翻攝柯震東IG，2017.12.23）
▲柯震東的發文令人心驚。（圖／翻攝柯震東IG，2017.12.23）

柯震東2014年因吸毒風波陷入事業低潮，除了《再見瓦城》讓大家看到他的演技，最常躍上媒體版面的卻是感情事件和跑趴，日前才公開承認與李毓芬分手的他，今（23）天凌晨竟突然在IG發文：「我死了有人在乎嗎？」嚇壞許多粉絲。

今天凌晨4點左右，柯震東突然在IG上PO出一張紅唇照，並留言：「我死了有人在乎嗎？」把許多粉絲嚇個半死，紛紛說「我在乎」「我們還在等你」「不要道別」，因為在SHINee鐘鉉自殺事件發生的當天，柯震東曾上傳一張自拍照並寫下「道別」二字，本來大家以為他是在講情傷，現在卻連結到死亡，令人看了心驚驚。

許多粉絲更紛紛留言勸阻，「別這樣好好對待自己」、「要加油我們愛你」，「不要嚇我們好不好」、「還有很多人愛你、支持你」、「拜託你好好的」、「不要想不開！」

 

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關鍵字柯震東李毓芬鐘鉉
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