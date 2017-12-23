比爾蓋茲：2017年感動我的6則推特

美國科技新聞媒體《CNET》報導，推特 (Twitter) 今年因為不少負面原因佔據新聞版面，但億萬富豪比爾蓋茲 (Bill Gates) 也在該社群網站上找到發人深省的正面文句，並於週三 (20 日) 將這些推特分享到自己的部落格。

比爾蓋茲寫道：「今年我決定分享一些有所啟發而或許被你錯過的推特，這些貼文讓我對 2017 年與新的一年感到更樂觀，我期盼他們也能讓你感到更樂觀。」以下即是蓋茲分享的 6 則推特：

1. 令人感動的畢業感想

美國一名大學畢業生 6 月 20 日在推特上寫道：「2017 年 5 月 18 日，我成為我們家庭第 1 位從大學畢業的家庭成員。」