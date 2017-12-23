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中央社

唐鳳視訊奇招參與聯合國會議 陸方抗議

中央社2017/12/23 11:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北23日電）聯合國不承認中華民國，無法用中華民國護照進入聯合國歐洲總部，行政院政務委員唐鳳日前遠端視訊方式出席聯合國正式會議「網際網路治理論壇」，席間一度引起中國大陸代表抗議。

唐鳳幕僚表示，「網際網路治理論壇（InternetGovernance Forum, IGF）」日前在位於日內瓦的聯合國（UN）歐洲總部萬國宮召開，唐鳳與交通部、國家通訊傳播委員會官員等應邀分享台灣數位發展經驗。

唐鳳幕僚說，考量如果實際到日內瓦出席會議，加上隨行人員，一行10幾人勞師動眾，且以台灣護照要進入會議場地有實務困難，但沒人禁止以遠距方式參與，唐鳳想出使用「telepresence robot（遠程出席機器人）」視訊方式與會。

唐鳳幕僚說，這不是是唐鳳第一次使用機器人遠端出席，今年2月就曾用機器人參觀國立故宮博物院南部院區。機器人運作方式，可想像成把平板放在可移動的架子上，透過平板視訊連線，機器人則可上下左右轉動或移動，看到現場各角度狀況。唐鳳21日晚間就在台北市的辦公室，透過遠程出席機器人參與聯合國會議。

幕僚表示，這個遠距方式得以實行，須感謝會議主辦國、友邦巴拉圭，允許及幫助唐鳳使用機器人視訊出席；還有外交部駐地人員在現場協助處理租用機器、測試連線等各種事務。

唐鳳會中表示，台灣運用線上金流、線上數位簽名等結合E化政府服務，使民眾可線上繳稅、線上更新駕照、線上註冊及預約看病等，機場也有網路化自動通關系統（E-Gates），讓旅客節省時間。很多開發中國家希望台灣分享相關經驗，台灣也提倡資通訊夥伴計畫，和貝里斯、布吉納法索、薩爾瓦多與巴拉圭等國合作。

由IGF會議直播影片中可看到唐鳳發言後，中國大陸代表當場發言抗議，質疑台灣是否可自稱為「國家政府（National Government）」或「小國（Smallcountry）」。IGF是聯合國平台，應只能讓聯合國認可的國家參與，也不是讓人提倡「一中一台」或「台灣獨立」的地方。

會議主持人回應，會議不是談論政治議題，只是在討論相關政策；友邦索羅門代表也發言聲援台灣，要求中國大陸代表尊重會議主持人。1061223

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